"العُمانية للطيران" تطلق "أفياتور" لتدريب الكوادر الوطنية

مسقط - الرؤية

أطلقتْ المجموعة العُمانية للطيران برنامجًا تدريبيًّا رائداً تحت اسم "أفياتور"؛ لبناء قيادات مستقبل الطيران.. وهو أول برنامج قيادي مُصمَّم خصيصَا لتدريب الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل قطاع الطيران في السلطنة.

ويهدفُ البرنامج -الذي تمَّ إعداده بالاشتراك مع جامعة أكسفورد المرموقة- إلى تدريب 80 من موظفي المجموعة العُمانية للطيران على المهارات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات النجاح في عالم الطيران. وسيكتسب المشاركون في البرنامج مهارات عملية يمكنهم تطبيقها في مجال أعمالهم كالإدارة الفعالة للمشاريع، واتخاذ القرارات، والوعي المالي، وتنمية دائرة التأثير الشخصي.

ويتضمَّن البرنامج جلسات يقدمها كوكبة من المدربين؛ منهم خبراء مختصون سيقومون بتمثيل أدوار تضفي طابعاً شخصيًّا على الجلسات. وسيتعرّف المشاركون على آخر المستجدات ومستويات التقييم بانتظام من خلال تطبيق متوفر على أجهزة الهواتف النقالة. وقد انتهت المجموعة من تدريب الدفعة الأولى وتستعد لبدء تدريب الدفعة الثانية.

وقال مصطفى الهنائي الرئيس التنفيذي للمجموعة العُمانية للطيران، إنَّ إطلاق برنامج "أفياتور" لبناء قادة مستقبل الطيران دليل واضح على التزامنا بضمان توفير المهارات التي يحتاجها قطاع الطيران العُماني؛ وبما أنَّ المجموعة العُمانية للطيران مسؤولة عن تطوير القطاع، فإننا نركِّز على تنمية المهارات التي سنحتاج إليها لتزدهر المجموعة في المستقبل من خلال هذه البرامج. وأبارك لأعضاء الدفعة الأولى اجتيازهم مرحلة التدريب وأتطلع إلى رؤيتهم يجسدون مهاراتهم الجديدة على أرض الواقع؛ بما يخدم أهداف المجموعة.