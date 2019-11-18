أهالي مسندم يجددون العهد والولاء لباني نهضة عُمان ابتهاجا بالعيد الوطني المجيد

المعمري: ستبقى ذكرى 18 نوفمبر وساما على صدر كل عماني إلى الأزل

الرئيسي: فرصة متجددة لاستنهاض الهمم وتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات

الرؤية - فايزة الكلبانية

رفع عدد من المسؤولين والمواطنين بمحافظة مسندم أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي -حفظه الله ورعاه- على العناية الكريمة والجهود الثمينة التي يوليها للرقي بمستوى الحياة الكريمة للمواطنين؛ وجددوا العهد والولاء لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة ذكرى العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وقال سعادة الشيخ حمد بن سعيد المعمري والي مدحاء بمحافظة مسندم إنّ الثامن عشر من نوفمبر المجيد، هو يوم خالد، بدأت فيه النهضة المباركة بقيادة مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- تؤتي ثمارها اليانعة، حيث عمّ الأمن والرخاء والطمأنينة ربوع عمان الحبيبة، فانتشر العدل والأمان وتبوأ العماني مكانة رفيعة بين شعوب العالم، فهنيئا لعمان بهذا التاريخ الذي سيبقى وساما على صدر كل عماني إلى الأزل. وأضاف سعادة المعمري أنّ الإنجازات التي تحققت على أرض عمان في هذا العهد الزاهر تشمل مختلف المجالات، ونفتخر بأن تتاح فرص التعليم المجاني لأبنائنا، لا سيما وأنّ التعليم هو أساس التنمية بمخرجاته المتعددة.

وأشار المعمري إلى تكامل بنيان عمان خلال 49 عامًا مضت من التقدم والازدهار، وهي شامخة بمنجزاتها ومتقدمة بأبنائها إلى الأفضل تحفها عناية الله وترعاها يد المخلصين من أبنائها، لذلك فقد حق لنا اليوم أن نفاخر بماضينا التليد، وحاضرنا المشرق بقيادة مولانا -حفظه الله ورعاه- سائلين الله أن يحفظه لعمان ذخرا. وأتقدم بأسمى عبارات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، سائلين الله عز وجل أن يعيدها على جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد.

من جانبه قال الشيخ راشد بن محمد بن أحمد حريب الشحي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسندم: نرفع أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- ولحكومته الرشيدة، مهنئين جلالته بأفراح عمان وبمقدم العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد من عمر النهضة، شاكرين جلالته على ما ضحى به وأنعم به على عمان، وما اختص به المحافظة منذ بدء المسيرة المظفرة وحتى مرسوم جلالته الأخيرة لرفع مستوى التمثيل الإداري لمحافظة مسندم ومرسوم جلالته بتعيين وزير دولة ومحافظ مسندم.

وأضاف الشحي: إنّها فرصة نجدد فيها العهد والولاء للسير قدما في ركب جلالته الميمون مبتهلين للباري جلّ في علاه أن يديم عمان واحة للأمن والأمان على مرّ الزمان وأن يحفظ جلالته والشعب الأبي من كل مكروه.

وحول مستجدات مسار طريق خصب ليما دبا، أوضح الشحي أنّ المشروع بعد إنجازه سيكون بمثابة عمود فقري للمحافظة يربطها ببعضها بعضا دون اضطرار إلى المرور بسواها وسيعمل كرافد سياحي وعامل جذب للمحافظة كونه سيستقطب السياحة الخارجية والداخلية وسيوفر فرصًا لاستثمار مناطق جديدة لا تزال بكرا. ومن المزمع أن يتخلل الشارع بطول 65كيلومترا 9 أنفاق و19 جسرا.

وقال رجل الأعمال حامد بن محمد زمان الرئيسي إنّ يوم الثامن عشر من نوفمبر المجيد وبكل ما يعنيه ويمثله من منجزات قائد ومسيرة وطن يعد فرصة متجددة لاستنهاض العزائم والهمم والمحافظة على كل ما تحقق على أرض عماننا الحبيبة من فكر ومنجزات القائد العظيم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.

وأكد الرئيسي أنّ النهضة العمانية شملت جميع الميادين، بما فيها التنمية البشرية التي أعطاها جلالته الكثير من الاهتمام، وحرص الجميع على ضرورة الارتقاء بالتنمية البشرية تعليما وتنمية وتوفيرا للحياة الكريمة، وإتاحة المجال أمام الشباب العماني ليبدعوا ويوظفوا طاقاتهم ومهاراتهم وليسهموا في صناعة مستقبل عمان، ومن هذا المنطلق فالنمو الاقتصادي مرتبط ارتباطا وثيق بالتنمية البشرية، لذلك نعتز بالاهتمام الاستثنائي والتكريم السامي من حضرة صاحب الجلالة بمحافظة مسندم وأهلها، وهو ما ظهر مؤخرًا في تكريم المحافظة بتعيين معالي وزير دولة ومحافظ مسندم، وما واكب هذه المرحلة من تطور عمراني. ويحق لنا أن نفتخر ونحتفي بالعصر الزاهر الميمون لمولانا السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه وما تحقق على أرض وطننا الغالي عمان من إنجازات نفاخر بها العالم.

وقالت خولة بنت زايد بن سلطان الشحيّة رئيسة المبادرات المجتمعية الصحيّة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمسندم إن العيدُ الوطني التاسع والأربعين المجيد يجسد حكاية وطن سطّرها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المفدى - حفظه الله ورعاه، وهو يومٌ ترتوي فيه النفس حبًا لباني نهضة عُمان المفدى، ويوم يتنافس فيه الجميع تعبيرًا عن حبه وولائه وعرفانه لقائدِ المسيرة وبانيَ النهضةِ الحديثة. وها نحن نتشارك فرحتنا بهذا العرسِ الوطنيّ البهيج في محافظة مسندم التي شهدت نموًا وتطورًا في مختلف القطاعات التنموية منذ السبعينيات.

وأضافت الشحية أنّ سياسات السلطنة ترتكز على جملة من الثوابت الوطنية والقيم العمانية، الأمر الذي ضمن لعمان تقدير واحترام العالم. كما أنّ التوجيهات السامية للاهتمام بالاستثمار السياحي ورفع المستوى الإداري لمحافظة مسندم يأتي ليؤكد حرص جلالته على دعم الاقتصاد الوطني في شتى مجالاته وتشكل حافزًا إضافيًا لتنمية مختلف القطاعات وتمكين القيادات الوطنية الشابة وتمكينها وتأهيلها في ظل التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

وقال خالد بن محمد زمان بن كامل الرئيسي عضو المجلس البلدي بمسندم ممثل ولاية دبا: تشهد بلادنا نهضة شاملة، ورسمت الخطط المستقبلية جملة من المشاريع التنموية التي صاحبتها المكرمة السامية بقرارات الإعفاء من الرسوم الاستثمارية لتشجيع الإقبال على الاستثمار في محافظة مسندم، وهو ما لم يتأت إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التوجيهات السامية الكريمة لمولانا السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة، وقد واكب ذلك تطور في تلبية احتياجات المواطنين، وتذليل كافة التحديات والصعاب لتوفير الحياة الكريمة للمواطن وتمهيد كل السبل والإمكانيات لتحقيق الأهداف والطموحات وبناء دولة عصرية.

ومن جانبه قال محمد بن عبدالله بن أحمد الشحي مدير دائرة البرامج التعليمية: وبهذه المناسبة المباركة نعرب عن أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي - حفظه الله ورعاه- على العناية الكريمة والجهود الثمينة التي يوليها للرقي بالعملية التعليمية نحو التطور والازدهار سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عمان آمنة مطمئنة، ويديم على جلالته الصحة والعافية. وكل عام وأنتم يا سيدي فخرٌ لعمان، كل عام ودامت عُماننا شامخة حرة أبية يظل اسمها يسطره التاريخ يوماً بعد يوم وجيلاً بعد جيل، لكم منا كل التهاني والتبريكات وأعذب الكلمات بهذه المناسبة الغالية علينا، دمت لنا عزاً وفخرًا وكل عام وأنت ترفل بموفور الصحة والعافية وأسأل الله أن يمدك بالعمر المديد والمعافاة الدائمة.

وقال رجل الأعمال صالح بن عبدالله الظهوري الشريك بمنتجع الحواس الست: تتوالى الأعوام بالمنجزات المباركة التي تضع عمان في طليعة الدول المتحضرة. ومن باب تمام الشكر نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولانا المعظم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- على إطلالة العيد التاسع والأربعين المجيد لتنعم عمان بخيرات القائد؛ ونسعى بمجهوداتنا في تمثيل رؤية مولانا في عمان التي نرتضيها.

وقال المهندس إسماعيل بن سعيد العزيزي: في يوم الثامن عشر من نوفمبر يحرص المواطنون على تجديد العهد والولاء لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -المعظم حفظه الله ورعاه- حيث تعيد ذكرى العيد الوطني إلى الأذهان مسيرة قائد عظيم وعد فأوفى لاستعادة مكانة عمان العريقة، التي عرفت بها منذ القدم. ولقد شكّل هذا اليوم عهدًا مجيدًا لبناء حياة أفضل للمواطن العماني على امتداد أرض عُمان الطيبة، وامتدادًا حضاريا لتاريخه المجيد عبر سائر الأزمنة والعصور.

وأضاف العزيزي: تغيّرت الحال في جميع المجالات وعلى كل المستويات ليعم الخير ربوع الوطن الغالي وينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان والحياة الكريمة، ولقد أصبحت عمان محط أنظار واحترام كافة دول العالم لدورها في نشر قيم التعاون والتسامح والسلام في ربوع العالم، وكذلك تسجل حضور بارز في سائر المحافل الإقليمية والدولية في مختلف المجالات والعلوم بفضل القيادة الحكمية لجلالة القائد المفدى -حفظه الله ورعاه- وها هي اليوم تحتفل بمرور 49 عاما على انطلاق مسيرة النهضة المباركة لما تحقق من إنجازات في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المفدى -حفظه الله ورعاه- رافعًا للمقام السامي أصدق آيات التهاني والتبريكات وأسمى عبارات الشكر والعرفان، مُتضرعًا إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ جلالته ويُمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى عُمان وشعبها بدوام التقدم والنماء والأمن والرخاء.

كما أعربت صفية الشحية مشرفة مجال صعوبات التعلم بتعليمية مسندم عن سعادتها بذكرى العيد الوطني، رافعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني المجيد. وأضافت: كل عام وعماننا بسلام وأمن وأمان، وأدام الله علينا نعمة قابوس الحكمة والسلام، ويسعدنا نحن أبناء محافظة مسندم بهذه المناسبة المباركة أن نلهج شكرًا وتقديرًا وامتنانًا وعرفانًا وابتهاجًا بمكرمة السلطان قابوس برفع المستوى الإداري للمحافظة سائلين المولى بأن يمده بموفور الصحة والعافية والعمر المديد حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخراً لنا ولعماننا الغالية متمنين له دوام الصحة والعافية ولعماننا بالتقدم والازدهار.

ومن جانبها قالت حليمة بنت محمد الشحية مشرفة خدمة العملاء بالشركة الوطنية للعبارات: يشرفني أن أرفع أجمل التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة العيد الوطني الـ ٤٩ المجيد راجين من المولى القدير أن يحفظكم بعناية ويمدكم بالصحة والعافية وأن يحفظ شعب عمان من كل مكروه.