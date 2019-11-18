مكتب الإشراف التربوي بشناص يدشن مبادرة «100 كلمة في حب قابوس» بمناسبة العيد الوطني الـ49

شناص- الرؤية

احتفل مكتب الإشراف التربوي بولاية شناص، أمس الإثنين، بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، معلناً تدشين مبادرة 100 كلمة في حب قابوس، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن هلال العلوي والي شناص بحضور عدد من المسؤولين والأعيان بالولاية.

وأكد عبدالرحمن بن محمد العوضي المدير المساعد لمكتب الإشراف التربوي بشناص للشؤون التربوية في كلمة له بهذه المناسبة على قيم المواطنة التي تظهر جليّة في مثل هذه المناسبات الوطنية حيث شارك أبناؤنا الطلبة والطالبات بكلماتهم المعبرة، كما خصَّ بالشكر إدارات المدارس على تعاونها مع المكتب بما يحقق أهداف المبادرة ومضامينها.

شارك في الاحتفالية طلبة وطالبات مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي بالولاية عبر عبارات الحب والولاء والفخر والاعتزاز بجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، حيث حملت كلماتهم أصدق المشاعر بما تحقق من تنمية شاملة في عهد جلالته -أبقاه الله-.

وعبَّر سعادة الشيخ خليفة بن هلال العلوي والي شناص عن سعادته بفكرة المبادرة التي تغرس في نفوس الطلبة والطالبات منذ الصغر حب الوطن وقائده، وتنمي لديهم روح الولاء والانتماء.