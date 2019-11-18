بالفيديو.. الكلب "وحيد القرن"!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أثار جرو يبلغ من العمر 10 أسابيع ويدعى ناروهال، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن انتشرت صوره، حيث ينمو ذيل من جبهته في مشهد يثير الدهشة.

يمكث ناروهال الآن في مؤسسة ماك ميشن لإنقاذ الكلاب. وبمجرد نشر المؤسسة لصوره بصفته أحدث ضيف لهم على وسائل التواصل الاجتماعي أراد الجميع معرفة المزيد من المعلومات عن الكلب وبدأ العديد من الأشخاص يأتون للعب معه والتقاط الصور.

وعند فحص ناروهال طبيا، وجد الأطباء أن هذا الذيل لا يحتوي على أي هيكل عظمي وصحته جيدة للغاية.

وعلى الرغم من أن كثير من الأشخاص طلبوا أن يتبنوا ناروهال ولكنه لم يدرج حاليا في قوائم التبني. فقد فضلت المؤسسة أن تتأكد أولا من أن جبهته لن تصبح مشكلة في مرحلة ما. فقد يكون الأمر لطيفا الآن ولكن من يدري ما إذا كانت أسرته بالتبني ستظل تريده إذا أصبح الذيل الأمامي مشكلة في المستقبل.