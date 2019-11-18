"جوجل" تحتفل على طريقتها بالعيد الوطني الـ49 المجيد

مسقط- الرؤية

شارك "جوجل" عملاق البحث الإلكتروني السلطنة في الاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، على طريقته الخاصة، حيث وضع محرك البحث الشهير علم السلطنة في وسط الصفحة الرئيسية وهو يرفرف خفاقا، في تعبير عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتحتفل السلطنة، اليوم، بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ ذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد، باعتزاز وإرادة صلبة، وبعزم وطموح كبيرين، وبامتنان مقرون بالحب والولاء والعرفان لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وبمشيئة الله وتوفيقه، يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- فيشمل برعايته السامية الكريمة اليوم الإثنين العرض العسكري الذي سيقام على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، وذلك بمناسبة احتفال البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، والذي ستشارك فيه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني.

ويشهد العرض بمعية جلالته أصحاب السمو والمعالي والمستشارون والقادة، وكبار المسؤولين بالدولة من عسكريين ومدنيين.