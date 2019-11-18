غرفة فندقية بدولار واحد.. بشرط!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يمكن اعتبار الحصول على غرفة في فندق مقابل دولار واحد في الليلة صفقة كبيرة في أي مكان في العالم، وخاصةً في بلد مثل اليابان، لكن الحصول على هذا الخصم الضخم يأتي معه شروط صعبة.

إذ يمكن للسياح الذين يزورون مدينة فوكوكا اليابانية بميزانية محدودة الحصول على صفقة رائعة في Business Ryokan Asahi وهو نُزل ترحيبي يقع على بعد حوالي 15 دقيقة سيراً على الأقدام من منطقة التسوق والترفيه في المدينة. مقابل 130 ينًا (حوالي 1.20 دولارًا)، ويمكن لأي شخص حجز غرفة هناك لليلة واحدة، طالما أنه لا يمانع في التخلي عن خصوصياته. ومن أجل الاستفادة من هذا العرض المذهل، يجب أن توافق على السماح للفندق ببث إقامتك بالكامل على قناته على يوتيوب.

وتتوفر الصفقة الغريبة في الفندق يوميًا، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات، ويمكن لأي شخص الاستفادة منها. ولا يشمل ذلك المشاهير والمدونين، الذين ربما يدفعون أموالًا كبيرة لمشاركة التجربة مع معجبيهم فقط، ولكن أيضًا الأشخاص العاديين الذين يتطلعون إلى الحصول على سكن رخيص مقابل خصوصيتهم.

هذا ليس سيئًا كما يبدو. فبينما تغطي الكاميرا الغرفة الصغيرة بأكملها، ولا تترك لشاغليها مكانًا للاختباء فلا يوجد ميكروفون. ولا يوجد تغطية صوتية لتجنب الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر للموسيقى التي يمكن سماعها من التلفاز داخل الغرفة، ويضمن أيضا عدم سماع أي شخص تتحدث إليه أو إذا كنت تتحدث مع نفسك أو الشخير أو إصدار أصوات محرجة أخرى.