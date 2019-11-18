وادي السحتن*

موسى بن قسور العامري| سلطنة عُمان

سرِ إلى النور ِحبيبا

ملؤ كفيكَ قُلوبا

//

عانقِ الجمعَ ابتساما

وانُّشُدِ الشعر َقشيبا

//

رافقِ الركبَ لدارٍ

قفرُها أضحى خَصيبا

//

سرْ الى القلبِ الموفي

بالوفا صارَ نقيبا

//

يا رياضَ الأنسِ عودي

وانفحي الجمعَ هُبوبا

//

سرْ إلى الداعي ولبي

دعوةَ الصحب ِمُجيبا

//

سر ْإلى الأبطالِ قلبا

تَحملُ الخير َرتيبا

//

مجلسُ الشعرِ الخليلي

جاء بالشعر طبيبا

//

لهوى (الرستاق) قلبٌ

من جُذا الشوقِ أُذيبا

//

قممُ الوادي المعلى

حسنُها يبدو عجيبا

//

(واديَ السحتنِ) حصنٌ

لندا الحقِ وثوبا

//

وملاذ ٌوأمانٌ

يُسمعُ الدهرَ خُطوبا

//

واديَ الخيراتِ غيمٌ

مَشْرِقا يَروي غُروبا

//

قد غدا للشعرِ مَهوىً

ناشرا في الروحِ طيبا

//

ماؤهُ يَجري عبيراً

مرَ بالشعر ِطَروبا

//

ونخيلٌ وارفاتٌ

ظلها أغنى كثيبا

//

وخميسُ الجو يَهوي

يَملأُ الصخرَ وجِيبا

//

مُذْ سَمِعنا صوتَ (غُصُنٍ)

عانقَ الحبَ نَسيبا

//

إنهُ (الغُصْنُ) المُزيَّا

بثمار ِالحسنِ طُوبى

//

دعوة ُ(الغُصُنِ) تُلَبى

مالَ بالحسنِ رَطيبا

//

يُكرمُ الضيفَ سخاءً

صدرهُ دوما رَحيبا

//

أيها (العبريُ) شكراً

لم أكن يوما غريبا

//

طُفتَ حبا وهُياما

مُشعِلا فينا لهيبا

//

جاءكَ القلبُ مُريدا

حين نداهُ قريبا

//

بالوفا نلقى شيوخاً

حبُهُمْ أضحى وجُوبا

//

من (هويبِ) الرأسِ تَبدو

فوهُ( اللَّقفِ) دُروبا

//

كلُّ من زار َ(الطِّباقةْ)

ضمَ خلا وحبيبا

//

وارتوى من (عَمقِ) كأسا

عاشقٌ يَشكو نُضوبا

//

(فَسَحٌ) نخل ُالعوالي

حسنُهُا يَجلو الكروبا

//

لجةُ الخضراءِ (عينٌ)

تذرفُ الماءَ صبيبا

//

فأتى بالشعرِ صبٌ

يُطعمُ الشعر َقلوبا

نَذكرُ الأحبابَ طرا

من جلالِ القربِ طيبا

//

(فعليْ) العبريٌ أضحى

شامخاً فذاً نجيبا

//

بين أربابِ المعالي

واقفٌ فينا خَطيبا

//

بلواءِ العلمِ يَعلو

داعياً شيخاً مَهيبا

//

يحنو شرقا يحنو غربا

أو شمالا أوجنوبا

//

(أحمدُ) الخيراتِ فيضٌ

بندى القلبِ سَكوبا

//

قد تهادى كنسيمٍ

يَحدو بالشعرِ… عُذوبا

//

وأتى العبريْ (محمدْ)

يملأُ الساحاتِ طيبا

//

يَسكنُ الواديْ صفيٌ

في سما العلمِ دؤوبا

//

فارفعي يا (نَيّدُ) بُندا

جددي عهدا طروبا

//

يا جبالَ (الجو) مُدي

و(جمةٌ) تروي قليبا

//

يا جبالَ (الهَوبِ) هيا

نُطعمُ الصحبَ زبيبا

//

وَمِنَ الرمانِ فلْقٌ

ومِنَ التمرِ جَنيبا

//

ونداوي من تجافى

عن هوى الجمعِ سليبا

//

لا تكن بالبعدِ شطا

فأكن منكَ حَريبا

//

شاعرٌ يشدو نشيدا

يَطوي حزنا ونحيبا

//

يا بني عبرة َأنتمْ

سُكرٌ أذكى حلِيبا

//

صفوكُمْ يُثمرُ حبا

يَمنحُ القلبَ نصيبا

//

كمْ مِنَ الأعلامِ عاشوا

دهرَهُمْ عاشوا شَهوبا

//

صبرُهمْ يَفلُقُ صخرا

عزمُهمْ يرويَ جَديبا

//

فَشَحٌ تُهدي وإماما

جَمَعَ العلْمَ مَهيبا

//

حمل العلمَ رُخاءً

لعُمانَ الخيرِ طيبا

//

يحملُ القرآنَ نورا

صدرُهُ ضجَّ دَبيبا

//

وإمام ُالناسِ فيهم

سحتنيْ الدارِ حَسيبا

//

جاء بالخير (محمد)ْ

سحتنيْ كانَ أريبا

//

وارثُ العلمِ (يزيدٌ)

كان لله ِمُنيبا

//

بهلويٌ سحتنيٌ

عاش شيخا وأديبا

//

يومُنا يومٌ سعيدٌ

لم نجدْ فيه لُغُوبا

//

ذاك غيمُ الشعرِ أقنى

ليته يبقى سكيبا

//

يارياضَ الأنسِ عودي

جددي جمعا قشيبا

//

ذا ختامُ الشعرِ يُرخي

سترَهُ ضمَّ قريبا

//

بصلاةٍ وسلام ٍ

لرسولِ الحقِ طيبا

.........

هامش:

قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 144‪1هـ الموافق 15 نوفمبر 2019م