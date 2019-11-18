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وادي السحتن*

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

وادي السحتن*

 

موسى بن قسور العامري| سلطنة عُمان

 

سرِ إلى النور ِحبيبا

                 ملؤ كفيكَ قُلوبا

//

عانقِ الجمعَ ابتساما

              وانُّشُدِ الشعر َقشيبا

//

رافقِ الركبَ لدارٍ

          قفرُها أضحى خَصيبا

//

سرْ الى القلبِ الموفي

               بالوفا صارَ نقيبا

//

يا رياضَ الأنسِ عودي

          وانفحي الجمعَ هُبوبا

//

سرْ إلى الداعي ولبي

         دعوةَ الصحب ِمُجيبا

//

سر ْإلى الأبطالِ قلبا

             تَحملُ الخير َرتيبا

//

مجلسُ الشعرِ الخليلي

            جاء بالشعر طبيبا

//

لهوى (الرستاق) قلبٌ

         من جُذا الشوقِ أُذيبا

//

قممُ الوادي المعلى

          حسنُها يبدو عجيبا

//

(واديَ السحتنِ) حصنٌ

             لندا الحقِ وثوبا

//

وملاذ ٌوأمانٌ

         يُسمعُ الدهرَ خُطوبا

//

واديَ الخيراتِ غيمٌ

        مَشْرِقا يَروي غُروبا

//

قد غدا للشعرِ مَهوىً

      ناشرا في الروحِ طيبا

//

ماؤهُ يَجري عبيراً

         مرَ بالشعر ِطَروبا

//

ونخيلٌ وارفاتٌ

          ظلها أغنى كثيبا

//

وخميسُ الجو يَهوي

       يَملأُ الصخرَ وجِيبا

//

مُذْ سَمِعنا صوتَ (غُصُنٍ)

                عانقَ الحبَ نَسيبا

//

إنهُ (الغُصْنُ) المُزيَّا

              بثمار ِالحسنِ طُوبى

//

دعوة ُ(الغُصُنِ) تُلَبى

               مالَ بالحسنِ رَطيبا

//

يُكرمُ الضيفَ سخاءً

              صدرهُ دوما رَحيبا

//

أيها (العبريُ) شكراً

               لم أكن يوما غريبا

//

طُفتَ حبا وهُياما

                  مُشعِلا فينا لهيبا

//

جاءكَ القلبُ مُريدا

                 حين نداهُ قريبا

//

بالوفا نلقى شيوخاً

            حبُهُمْ أضحى وجُوبا

//

من (هويبِ) الرأسِ تَبدو

              فوهُ( اللَّقفِ) دُروبا

//

كلُّ من زار َ(الطِّباقةْ)

               ضمَ خلا وحبيبا

//

وارتوى من (عَمقِ) كأسا

          عاشقٌ يَشكو نُضوبا 

//

(فَسَحٌ) نخل ُالعوالي

          حسنُهُا يَجلو الكروبا

//

لجةُ الخضراءِ (عينٌ)

           تذرفُ الماءَ صبيبا

//

فأتى بالشعرِ صبٌ

             يُطعمُ الشعر َقلوبا

 

نَذكرُ الأحبابَ طرا

          من جلالِ القربِ طيبا

//

(فعليْ) العبريٌ أضحى

                شامخاً فذاً نجيبا

//

بين أربابِ المعالي

               واقفٌ فينا خَطيبا

//

بلواءِ العلمِ يَعلو

              داعياً شيخاً مَهيبا

//

يحنو شرقا يحنو غربا

                 أو شمالا أوجنوبا

//

(أحمدُ) الخيراتِ فيضٌ

               بندى القلبِ سَكوبا

//

قد تهادى كنسيمٍ

          يَحدو بالشعرِ… عُذوبا

//

وأتى العبريْ (محمدْ)

             يملأُ الساحاتِ طيبا

//

يَسكنُ الواديْ صفيٌ

             في سما العلمِ دؤوبا

//

فارفعي يا (نَيّدُ) بُندا

            جددي عهدا طروبا

//

يا جبالَ (الجو) مُدي

            و(جمةٌ) تروي قليبا

//

يا جبالَ (الهَوبِ) هيا

            نُطعمُ الصحبَ زبيبا

//

وَمِنَ الرمانِ فلْقٌ

               ومِنَ التمرِ جَنيبا

//

ونداوي من تجافى

             عن هوى الجمعِ سليبا

//

لا تكن بالبعدِ شطا

                  فأكن منكَ حَريبا

//

شاعرٌ يشدو نشيدا

              يَطوي حزنا ونحيبا

//

يا بني عبرة َأنتمْ

                 سُكرٌ أذكى حلِيبا

//

صفوكُمْ يُثمرُ حبا

               يَمنحُ القلبَ نصيبا

//

كمْ مِنَ الأعلامِ عاشوا

           دهرَهُمْ عاشوا شَهوبا

//

صبرُهمْ يَفلُقُ صخرا

            عزمُهمْ يرويَ جَديبا

//

فَشَحٌ تُهدي وإماما

                جَمَعَ العلْمَ مَهيبا

//

حمل العلمَ رُخاءً

             لعُمانَ الخيرِ طيبا

//

يحملُ القرآنَ نورا

                صدرُهُ ضجَّ دَبيبا

//

وإمام ُالناسِ فيهم

             سحتنيْ الدارِ حَسيبا

//

جاء بالخير (محمد)ْ

               سحتنيْ كانَ أريبا

//

وارثُ العلمِ (يزيدٌ)

                    كان لله ِمُنيبا

//

بهلويٌ سحتنيٌ

              عاش شيخا وأديبا

//

يومُنا يومٌ سعيدٌ

               لم نجدْ فيه لُغُوبا

//

ذاك غيمُ الشعرِ أقنى

                ليته يبقى سكيبا

//

يارياضَ الأنسِ عودي

               جددي جمعا قشيبا

//

ذا ختامُ الشعرِ يُرخي

                 سترَهُ ضمَّ قريبا

//

بصلاةٍ وسلام ٍ

              لرسولِ الحقِ طيبا

.........

هامش:

قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019م

 

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