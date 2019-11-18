وادي السحتن*

المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن علي الخليلي| سلطنة عمان

استبشَروا بقدومهم فاستبشرا

وتنوروا بجلاله فتنوّرا

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وهفت إليه قلوبهم توّاقةً

كالصبّ تاق لموعدٍ فتعطّرا

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ورنتْ نواظرهم إلى هضباته

فرأوه سِفراً بالمفاخر أسفرا

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وادٍ اذا ما زُرتَه زرتَ الهنا

بجنان فردوس وزرتَ الكوثرا

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يصبو إليه الشعر في إبداعه

والشعر لا يصبو إذا لم يُسحرا

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(السحتنُ)السامي بقمّات العُلا

بجباله ونخيله متصدّرا

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من (وجمة) العليا بهامات الذُرا

وإلى (الطَباقة) بالجدى متحدّرا

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من كل شِعبٍ بالفضائل دافقاً

أمواهه وبكل خير قد جرى

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فاخضرّت (الخضراء) من ياقوته

وتفسّحت (فسح) به فتبخترا

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وزهت قراه وأعشبت عرصاته

والزهر فيه فاح طيباً أذفرا

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هامش:

قصيدة قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 144‪1هـ الموافق 15 نوفمبر 2019