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وادي السحتن*

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

وادي السحتن*

 

المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن علي الخليلي| سلطنة عمان

استبشَروا بقدومهم فاستبشرا

وتنوروا بجلاله فتنوّرا

//

وهفت إليه قلوبهم توّاقةً

كالصبّ تاق لموعدٍ فتعطّرا

//

ورنتْ نواظرهم إلى هضباته

فرأوه سِفراً بالمفاخر أسفرا

//

وادٍ اذا ما زُرتَه زرتَ الهنا

بجنان فردوس وزرتَ الكوثرا

//

يصبو إليه الشعر في إبداعه

والشعر لا يصبو إذا لم يُسحرا

//

(السحتنُ)السامي بقمّات العُلا

بجباله ونخيله متصدّرا

//

من (وجمة) العليا بهامات الذُرا

وإلى (الطَباقة) بالجدى متحدّرا

//

من كل شِعبٍ بالفضائل دافقاً

أمواهه وبكل خير قد جرى

//

فاخضرّت (الخضراء) من ياقوته

وتفسّحت (فسح) به فتبخترا

//

وزهت قراه وأعشبت عرصاته

والزهر فيه فاح طيباً أذفرا 

........

هامش:

قصيدة قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019

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