وادي السحتن*

المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن علي الخليلي| سلطنة عمان
استبشَروا بقدومهم فاستبشرا
وتنوروا بجلاله فتنوّرا
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وهفت إليه قلوبهم توّاقةً
كالصبّ تاق لموعدٍ فتعطّرا
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ورنتْ نواظرهم إلى هضباته
فرأوه سِفراً بالمفاخر أسفرا
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وادٍ اذا ما زُرتَه زرتَ الهنا
بجنان فردوس وزرتَ الكوثرا
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يصبو إليه الشعر في إبداعه
والشعر لا يصبو إذا لم يُسحرا
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(السحتنُ)السامي بقمّات العُلا
بجباله ونخيله متصدّرا
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من (وجمة) العليا بهامات الذُرا
وإلى (الطَباقة) بالجدى متحدّرا
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من كل شِعبٍ بالفضائل دافقاً
أمواهه وبكل خير قد جرى
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فاخضرّت (الخضراء) من ياقوته
وتفسّحت (فسح) به فتبخترا
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وزهت قراه وأعشبت عرصاته
والزهر فيه فاح طيباً أذفرا
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هامش:
قصيدة قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019