يا سيِّدي قابوسُ كم لك من يَدٍ 

غصن بن هلال بن محمد العبري | سلطنة عُمان
هل أستطيعُ إلى السماءِ صُعُودا
فأعودُ منها بالدراري عُقودا
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أمْ أَكْتُمُ الأنفاسَ معتمدا إلى
غوص البحار لأجمعَ المنْضُودا
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وإذا ارتجعتُ بما له أرجو فهلْ
يصلُ الثناءُ مقامَهُ المقصودا
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أنَّى لكُلِّ مدائحي مَهْمَا علتْ
ترقى لِمَنْ أوفى عمانَ عُهُودا
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قابوسَ مَنْ وَهَبَ الرخاءَ لشعبه
من مهَّدَ العَقَباتِ ، كانت كودا
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فالسَّحْتَنُ الوادي غدا مندوسُهُ
مُتَفتِحَاً، بكنوزهِ مشهودا
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إنَّ المشقةَ أصبحت ذكرى به
ولأهله، عاشوا بهن عقودا
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يا أيُّها التاريخُ سَجِّل ما ترى
مِنْ رَوْعةِ الإنجاز والمجهودا
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هذي الطباقةُ سَلَّمَتْ مفتاحها
بيدِ المليك تُردِّدُ المنشودا
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فيما نرى الخضراءَ تُسبل عينها
من فَرْطِ نشوتها تهزُّ قُدودا
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وتميحُ من فرط الملاحةِ مَيْحَةٌ
فتخالها في حسنها أملودا
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ولقد تُفَسَّحَ كُلَّ هَمٍّ إذْ ترى
فَسَحَا تَفُكُّ عن الفؤآد قُيودا
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في عَمْقِ أعمق ما يقال عن النَّدَى
عُنوانُه قابوسُ فاق الجودا
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والنَّيْدُ بل والغَوْرُ بل فَرَّاعَةٌ
أضحى بهِنَّ مُزَفْلَتَا ممدودا
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ولئن أكنْ أغفلتُ بعض مَرابعٍ
سَهواً فحاشى أنْ يكون صُدُودا
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هذا هو الوادي الذي كم زُرتُه
ورأيتُه في حُزنه مكمودا
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اليومَ فاضت بالسرور عيونُه
ولسانُه بالشكر تنفحُ عودا
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لمليكنا السُّلطان عُظِّمَ قَدْرُهُ
أبقاهُ رَبِّي ذو الجلالِ عَمُودا
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يا سيِّدي قابوسُ كم لك من يَدٍ
للشعبُ منها قد غدا مسعودا
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لم تبق حاضنةٌ ولا محضونةٌ
إلاَّ إليها قد دفعت جُنودا
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حَررتَها من جهلها وسقامها
ورفعتَ فيها بالرخاء بنودا
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لو كان للإنسان يُعْطَىَ ما يشا
لسألتُ رَبِّي أنْ تنالَ خلودا
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كخُلودِ عصركَ مُزْهِراً مُتَجَدِداً
متجذراً متصدراً محمودا
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فاللهَ أدعو أن يَمُنَّ عليكمُ
عفوا وعافية، رضى ممدودا
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قيلت بمناسبة إنجاز مشروع شارع وادي السحتن وأُلقيت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019