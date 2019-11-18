يا سيِّدي قابوسُ كم لك من يَدٍ 

غصن بن هلال بن محمد العبري | سلطنة عُمان

هل أستطيعُ إلى السماءِ صُعُودا

فأعودُ منها بالدراري عُقودا

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أمْ أَكْتُمُ الأنفاسَ معتمدا إلى

غوص البحار لأجمعَ المنْضُودا

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وإذا ارتجعتُ بما له أرجو فهلْ

يصلُ الثناءُ مقامَهُ المقصودا

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أنَّى لكُلِّ مدائحي مَهْمَا علتْ

ترقى لِمَنْ أوفى عمانَ عُهُودا

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قابوسَ مَنْ وَهَبَ الرخاءَ لشعبه

من مهَّدَ العَقَباتِ ، كانت كودا

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فالسَّحْتَنُ الوادي غدا مندوسُهُ

مُتَفتِحَاً، بكنوزهِ مشهودا

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إنَّ المشقةَ أصبحت ذكرى به

ولأهله، عاشوا بهن عقودا

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يا أيُّها التاريخُ سَجِّل ما ترى

مِنْ رَوْعةِ الإنجاز والمجهودا

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هذي الطباقةُ سَلَّمَتْ مفتاحها

بيدِ المليك تُردِّدُ المنشودا

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فيما نرى الخضراءَ تُسبل عينها

من فَرْطِ نشوتها تهزُّ قُدودا

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وتميحُ من فرط الملاحةِ مَيْحَةٌ

فتخالها في حسنها أملودا

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ولقد تُفَسَّحَ كُلَّ هَمٍّ إذْ ترى

فَسَحَا تَفُكُّ عن الفؤآد قُيودا

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في عَمْقِ أعمق ما يقال عن النَّدَى

عُنوانُه قابوسُ فاق الجودا

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والنَّيْدُ بل والغَوْرُ بل فَرَّاعَةٌ

أضحى بهِنَّ مُزَفْلَتَا ممدودا

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ولئن أكنْ أغفلتُ بعض مَرابعٍ

سَهواً فحاشى أنْ يكون صُدُودا

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هذا هو الوادي الذي كم زُرتُه

ورأيتُه في حُزنه مكمودا

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اليومَ فاضت بالسرور عيونُه

ولسانُه بالشكر تنفحُ عودا

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لمليكنا السُّلطان عُظِّمَ قَدْرُهُ

أبقاهُ رَبِّي ذو الجلالِ عَمُودا

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يا سيِّدي قابوسُ كم لك من يَدٍ

للشعبُ منها قد غدا مسعودا

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لم تبق حاضنةٌ ولا محضونةٌ

إلاَّ إليها قد دفعت جُنودا

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حَررتَها من جهلها وسقامها

ورفعتَ فيها بالرخاء بنودا

//

لو كان للإنسان يُعْطَىَ ما يشا

لسألتُ رَبِّي أنْ تنالَ خلودا

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كخُلودِ عصركَ مُزْهِراً مُتَجَدِداً

متجذراً متصدراً محمودا

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فاللهَ أدعو أن يَمُنَّ عليكمُ

عفوا وعافية، رضى ممدودا

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قيلت بمناسبة إنجاز مشروع شارع وادي السحتن وأُلقيت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 144‪1هـ الموافق 15 نوفمبر 2019