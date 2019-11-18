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يا سيِّدي قابوسُ كم لك من يَدٍ*

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

يا سيِّدي قابوسُ كم لك من يَدٍ*

 

غصن بن هلال بن محمد العبري | سلطنة عُمان

 

هل أستطيعُ إلى السماءِ صُعُودا

                  فأعودُ منها بالدراري عُقودا

//

أمْ أَكْتُمُ الأنفاسَ معتمدا إلى

              غوص البحار لأجمعَ المنْضُودا

//

وإذا ارتجعتُ بما له أرجو فهلْ

                  يصلُ الثناءُ مقامَهُ المقصودا

//

أنَّى لكُلِّ مدائحي مَهْمَا علتْ

                  ترقى لِمَنْ أوفى عمانَ عُهُودا

//

قابوسَ مَنْ وَهَبَ الرخاءَ لشعبه

                  من مهَّدَ العَقَباتِ ، كانت كودا

//

فالسَّحْتَنُ الوادي غدا مندوسُهُ

                        مُتَفتِحَاً، بكنوزهِ مشهودا

//

إنَّ المشقةَ أصبحت ذكرى به

                     ولأهله، عاشوا بهن عقودا

//

يا أيُّها التاريخُ سَجِّل ما ترى

                  مِنْ رَوْعةِ الإنجاز والمجهودا

//

هذي الطباقةُ سَلَّمَتْ مفتاحها

                      بيدِ المليك تُردِّدُ المنشودا

//

فيما نرى الخضراءَ تُسبل عينها

                   من فَرْطِ نشوتها تهزُّ قُدودا

 //

وتميحُ من فرط الملاحةِ مَيْحَةٌ

                      فتخالها في حسنها أملودا

//

ولقد تُفَسَّحَ كُلَّ هَمٍّ إذْ ترى

                     فَسَحَا تَفُكُّ عن الفؤآد قُيودا

//

في عَمْقِ أعمق ما يقال عن النَّدَى 

                      عُنوانُه قابوسُ فاق الجودا

//

والنَّيْدُ بل والغَوْرُ بل فَرَّاعَةٌ

                     أضحى بهِنَّ مُزَفْلَتَا ممدودا

 //

ولئن أكنْ أغفلتُ بعض مَرابعٍ

                سَهواً فحاشى أنْ يكون  صُدُودا

//

هذا هو الوادي الذي كم زُرتُه

                       ورأيتُه في حُزنه مكمودا

//

اليومَ فاضت بالسرور عيونُه

                       ولسانُه بالشكر تنفحُ عودا

//

لمليكنا السُّلطان عُظِّمَ قَدْرُهُ

                    أبقاهُ رَبِّي ذو الجلالِ عَمُودا

 //

يا سيِّدي قابوسُ كم لك من يَدٍ 

                    للشعبُ منها قد غدا مسعودا

//

لم تبق حاضنةٌ ولا محضونةٌ

                        إلاَّ إليها قد دفعت جُنودا

//

حَررتَها من جهلها وسقامها

                     ورفعتَ فيها بالرخاء بنودا

//

لو كان للإنسان يُعْطَىَ ما يشا

                     لسألتُ رَبِّي أنْ تنالَ خلودا

//

كخُلودِ عصركَ مُزْهِراً مُتَجَدِداً

                      متجذراً متصدراً محمودا

//

فاللهَ أدعو أن يَمُنَّ عليكمُ

                   عفوا وعافية، رضى ممدودا

...........

قيلت بمناسبة إنجاز مشروع شارع وادي السحتن وأُلقيت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019

 

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