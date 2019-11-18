قِبْلَةُ الْخَيْرِ*

عثمان بن راشد العميري| سلطنة عُمان

وَقَفَ الْوَقْتُ حِينَ بَثَّ قَرَارَا:

"هَاكُمُ الشَّمْسَ كَيْ تَكُونُوا نَهَارَا

//

فَأَنَا أَنْتُمُو، وَهَمُّ كِلَيْنَا

أَنْ نَرَانَا نُقِيلُ مِنَّا عِثَارَا

//

كُلُّنَا مَلَّهُ الْقَتَامُ فَأَضْحَى

يَطْلُبُ الْفَجْرَ لِلْوُجُودِ مِرَارَا

//

ثَقُلَ الْوَطْءُ فَاحْتَمَلْنَا جِهَادًا

نَحْنُ مَا زَالَ عَزْمُنَا لَا يُجَارَى

//

إِنَّمَا النَّصْرُ صَبْرُ سَاعَةِ يَوْمٍ

لَيْسَ كُلُّ الْأَوْقَاتِ تَغْدُو أَوَارَا"

//

"فَاسْتَمَعْنَا إِلَيْهِ عَلَّ بَصِيصًا

مِنْ حَيَاةٍ يُقِيمُ لِلرُّوحِ دَارَا

//

وَمَضَيْنَا نُزِيلُ دَهْرًا عَصِيبًا

نَبْتَغِي الْعَصْرَ فِي الْجَدِيدِ يَسَارَا"

//

وَمَضَى الْوَقْتُ وَهْلَةً بَعْدَ حِينٍ

وَالْلَيَالِي تَفِرُّ مِنْهُمْ فِرَارَا

//

أَيْنَ صَارُوا؟! هَلْ قَدَّمُوا لِحَيَاةٍ

مِلْؤُهَا الْخَيْرُ، حَيْثُ صَارَوا خِيَارَا

//

أَمْ تَمَنَّوْا مَعِيشَةً كَتُرَابٍ

لَفَّهَا الْبُؤْسُ وَاسْتَكَانُوا خَسَارَا

//

"نَحْنُ قُمْنَا بَأَمْرِنَا فِي الْبَرَايَا

نَرْتَدِي الْحَزْمَ، إِذْ مَخَرْنَا بِحَارَا

//

نَدَعُ الصَّعْبَ كَالسُّهُولَةِ فَوْرًا

وَاتَّخَذْنَا مِنَ الْعُقُولِ مَنَارَا

//

نَهْضَةٌ عَمَّتِ النُّفُوسَ فَلَسْنَا

نَقْعُدُ الْآنَ أَوْ نَقُودَ الْغِمَارَا"

//

"أَيُّهَا الشَّعْبُ، أَنْتَ نَبْعُ زُلَالٍ

بِكَ ذِي الْأَرْضُ تَسْتَحِيلُ ثِمَارَا

//

هَا هُنَا نَحْنُ قَدْ كَسِبْنَا رِهَانًا

أَنْ تَعُودَ الْبَلَادُ عِزًّا نُضَارَا"

//

هَذِهِ قِصَّةٌ تَعَدَّتْ مَدَاهَا

قُدْوَةٌ يَقْتَفِي هُدَاهَا الْحَيَارَى

//

ذَاكَ قَابُوسُ قَدْ تَسَامَى وَشَعْبٌ

أَلْمَعِيٌّ، يَشِعُّ دَوْمًا فَخَارَا

//

قِبْلَةَ الْخَيْرِ يَا عُمَانَ الْمَعَالِي

شَأْنُكِ السِّلْمُ، أَيْنَ تَبْغِي مَسَارَا

//

أَنْتِ أَمٌّ لِلْمَكْرُمَاتِ جَمِيعًا

فِي ارْتِقَاءِ النُّجُومِ لَيْسَ تُبَارَى

//

قَدْ سَعَى الْوَقْتُ بَعْدَ وَقْفَةِ حِينٍ

هَا هُوَ الْآنَ يَسْتَلِذُ جِهَارَا

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هامش:

قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 144‪1هـ الموافق 15 نوفمبر 2019