الإثنين, 18 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

قِبْلَةُ الْخَيْرِ*

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

قِبْلَةُ الْخَيْرِ*

 

عثمان بن راشد العميري| سلطنة عُمان

 

وَقَفَ الْوَقْتُ حِينَ بَثَّ قَرَارَا:

     "هَاكُمُ الشَّمْسَ كَيْ تَكُونُوا نَهَارَا

  //

فَأَنَا أَنْتُمُو، وَهَمُّ كِلَيْنَا

            أَنْ نَرَانَا نُقِيلُ مِنَّا عِثَارَا

  //

كُلُّنَا مَلَّهُ الْقَتَامُ فَأَضْحَى

         يَطْلُبُ الْفَجْرَ لِلْوُجُودِ مِرَارَا

  //

ثَقُلَ الْوَطْءُ فَاحْتَمَلْنَا جِهَادًا

      نَحْنُ مَا زَالَ عَزْمُنَا لَا يُجَارَى

  //

إِنَّمَا النَّصْرُ صَبْرُ سَاعَةِ يَوْمٍ

        لَيْسَ كُلُّ الْأَوْقَاتِ تَغْدُو أَوَارَا"

  //

"فَاسْتَمَعْنَا إِلَيْهِ عَلَّ بَصِيصًا

           مِنْ حَيَاةٍ يُقِيمُ لِلرُّوحِ دَارَا

// 

وَمَضَيْنَا نُزِيلُ دَهْرًا عَصِيبًا

     نَبْتَغِي الْعَصْرَ فِي الْجَدِيدِ يَسَارَا"

  //

وَمَضَى الْوَقْتُ وَهْلَةً بَعْدَ حِينٍ

               وَالْلَيَالِي تَفِرُّ مِنْهُمْ فِرَارَا

  //

أَيْنَ صَارُوا؟! هَلْ قَدَّمُوا لِحَيَاةٍ

     مِلْؤُهَا الْخَيْرُ، حَيْثُ صَارَوا خِيَارَا

  //

أَمْ تَمَنَّوْا مَعِيشَةً كَتُرَابٍ

         لَفَّهَا الْبُؤْسُ وَاسْتَكَانُوا خَسَارَا

 //

"نَحْنُ قُمْنَا بَأَمْرِنَا فِي الْبَرَايَا

       نَرْتَدِي الْحَزْمَ، إِذْ مَخَرْنَا بِحَارَا

  //

نَدَعُ الصَّعْبَ كَالسُّهُولَةِ فَوْرًا

             وَاتَّخَذْنَا مِنَ الْعُقُولِ مَنَارَا

 //

نَهْضَةٌ عَمَّتِ النُّفُوسَ فَلَسْنَا

           نَقْعُدُ الْآنَ أَوْ نَقُودَ الْغِمَارَا"

  //

"أَيُّهَا الشَّعْبُ، أَنْتَ نَبْعُ زُلَالٍ

       بِكَ ذِي الْأَرْضُ تَسْتَحِيلُ ثِمَارَا

  //

هَا هُنَا نَحْنُ قَدْ كَسِبْنَا رِهَانًا

         أَنْ تَعُودَ الْبَلَادُ عِزًّا نُضَارَا"

 //

هَذِهِ قِصَّةٌ تَعَدَّتْ مَدَاهَا

        قُدْوَةٌ يَقْتَفِي هُدَاهَا الْحَيَارَى

  //

ذَاكَ قَابُوسُ قَدْ تَسَامَى وَشَعْبٌ

          أَلْمَعِيٌّ، يَشِعُّ دَوْمًا فَخَارَا

  //

قِبْلَةَ الْخَيْرِ يَا عُمَانَ الْمَعَالِي

    شَأْنُكِ السِّلْمُ، أَيْنَ تَبْغِي مَسَارَا

 //

أَنْتِ أَمٌّ لِلْمَكْرُمَاتِ جَمِيعًا

    فِي ارْتِقَاءِ النُّجُومِ لَيْسَ تُبَارَى

// 

قَدْ سَعَى الْوَقْتُ بَعْدَ وَقْفَةِ حِينٍ

         هَا هُوَ الْآنَ يَسْتَلِذُ جِهَارَا

.........

هامش:

قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 نوفمبر 2018

قبلة حمصية ...

المزيد

24 أكتوبر 2018

كل يوم أرمي لك قبلة

المزيد

13 سبتمبر 2018

امتلاك قبلة

المزيد

27 مارس 2019

قبلة مسروقة وعناق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد بإرادة صلبة وطموح لتحقيق المزيد من المنجزات في شتى المجالات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات المسيرة المباركة ومكتسباتها الغالية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تحديد رسوم خدمات وزارة الصحة.. و3 آلاف ريال للمستشفى الخاص بمسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

المحليات - أخبار

عفو سامٍ عن 332 من نزلاء السجن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

27 و28 نوفمبر إجازة العيد الوطني المجيد للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة