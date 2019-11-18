أودية الشعر*

الشيخ د. علي بن هلال العبري| سلطنة عُمان
ياوادي السحتن المحروس حيينا
حياك ربي وحيا من يحيينا
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يا أيها الكنز يامندوس حوزتنا
كم فيك من شاهد يدلي لماضينا؟!
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تأريخك الثرُّ بالأمجاد يلهمنا
والمنجزات بهذا العصر تسبينا
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فطارف المجد موصول بتالده
فجددوا العهد إعلاء وتمكينا
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وتالد المجد صرح شاده سلف
كانوا هداة وابطالا ميامينا
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نجل المعلى وأمثال هنا نشأووا
أعلام دين وحكاما أساطينا
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إن الذين على جنبيك قد نَجبوا
هيهات أحصيهم عدا وتخمينا
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لازلت ترفد هذا القطر ناشئة
إن قال: يافتيتي، هبوا ملبينا
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يا أيها الوادي لا جافتك غادية
ولا قلتك قلوب نبضها فينا
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فأنت بطن لطَود شامخ قدرا
والظهر منه به الحمراء تؤوينا
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وجهان للجبل الراسي وسلسلة
درب لها الفضل تدنيكم وتدنينا
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دعني أحيّيه ياطودا علا قُنَنا
لازلت نحو العلا أُسْدا تربينا
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وما لقانا هنا ياسحتنٌ عجبا
أصولنا هاهنا كانت قرابينا
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فهاهنا إخوة شُمٌّ أشاوسةٌ
لبيك قالوا إذا نادى منادينا
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يُكَبّرون اذا ما جئتَهم فرحا
ويحزنون اذا فارقتَهم حينا
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واليوم يأتيك وفد قد سما ادبا
أصلا وفصلا وأشعارا وتدوينا
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وفدٌ كريم رقى بالضاد مبتغيا
حفظَ الهوية للاوطان تمكينا
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وفد أتاك ليُحيي فيك مجلسَه
باسم الخليلي هنا نروي الأفانينا
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مكونٌ من شيوخ الشعر إن نقدوا
وهم شبيبته قولا وتلحينا
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ويرأس الوفدَ شيخ شاعر علَم
وريثُ مَن حكّموا فينا الموازينا
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محمد صفوة الفيحا وحوزتها
نجل الخليلي الذي خطَّ الدواوينا
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وأنشأ المجلس الميمون فازدحمت
ببابه الشعرا بالضاد يشدونا
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وها هو الشيخ مامالت طريقتُه
عن المؤسس تصميما وتكوينا
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يا راية الشعر هذا الوادي منتظر
فرفرفي فيه قولي: طبتَ وادينا
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جاءت إليك من البلدان أوديةٌ
تفيض شعرا به تنمو مغانينا.
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هامش:
قصيدة (مرحبا) بمجلس الخليلي في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019