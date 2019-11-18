أودية الشعر*

الشيخ د. علي بن هلال العبري| سلطنة عُمان

ياوادي السحتن المحروس حيينا

حياك ربي وحيا من يحيينا

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يا أيها الكنز يامندوس حوزتنا

كم فيك من شاهد يدلي لماضينا؟!

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تأريخك الثرُّ بالأمجاد يلهمنا

والمنجزات بهذا العصر تسبينا

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فطارف المجد موصول بتالده

فجددوا العهد إعلاء وتمكينا

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وتالد المجد صرح شاده سلف

كانوا هداة وابطالا ميامينا

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نجل المعلى وأمثال هنا نشأووا

أعلام دين وحكاما أساطينا

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إن الذين على جنبيك قد نَجبوا

هيهات أحصيهم عدا وتخمينا

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لازلت ترفد هذا القطر ناشئة

إن قال: يافتيتي، هبوا ملبينا

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يا أيها الوادي لا جافتك غادية

ولا قلتك قلوب نبضها فينا

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فأنت بطن لطَود شامخ قدرا

والظهر منه به الحمراء تؤوينا

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وجهان للجبل الراسي وسلسلة

درب لها الفضل تدنيكم وتدنينا

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دعني أحيّيه ياطودا علا قُنَنا

لازلت نحو العلا أُسْدا تربينا

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وما لقانا هنا ياسحتنٌ عجبا

أصولنا هاهنا كانت قرابينا

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فهاهنا إخوة شُمٌّ أشاوسةٌ

لبيك قالوا إذا نادى منادينا

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يُكَبّرون اذا ما جئتَهم فرحا

ويحزنون اذا فارقتَهم حينا

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واليوم يأتيك وفد قد سما ادبا

أصلا وفصلا وأشعارا وتدوينا

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وفدٌ كريم رقى بالضاد مبتغيا

حفظَ الهوية للاوطان تمكينا

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وفد أتاك ليُحيي فيك مجلسَه

باسم الخليلي هنا نروي الأفانينا

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مكونٌ من شيوخ الشعر إن نقدوا

وهم شبيبته قولا وتلحينا

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ويرأس الوفدَ شيخ شاعر علَم

وريثُ مَن حكّموا فينا الموازينا

//

محمد صفوة الفيحا وحوزتها

نجل الخليلي الذي خطَّ الدواوينا

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وأنشأ المجلس الميمون فازدحمت

ببابه الشعرا بالضاد يشدونا

//

وها هو الشيخ مامالت طريقتُه

عن المؤسس تصميما وتكوينا

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يا راية الشعر هذا الوادي منتظر

فرفرفي فيه قولي: طبتَ وادينا

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جاءت إليك من البلدان أوديةٌ

تفيض شعرا به تنمو مغانينا.

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هامش:

قصيدة (مرحبا) بمجلس الخليلي في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 144‪1هـ الموافق 15 نوفمبر 2019