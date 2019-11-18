أم الكبار*

أحمد بن محمد الوائلي| سلطنة عُمان
واهٍـ عليك إذا تكونَ فتاها
وتنالَ منها وصلَها وقِراها
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وترى من الغيداءِ حُسنا باهرا
يدعو النفوسَ بلهفةِ لِلقاها
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وجها كأن البدرَ بعضُ جمالِه
ودلالُها عند الخطى أعياها
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إن سلَّمت عفت وقالت مرحبا
فحياؤُها قفلٌ يغلّقُ فاها
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ويمينُها إن أشرقت ما لامست
هي سامريةُ، والعفافُ رِداها
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تبني عليك من الغرامِ منازلا
قد شارفت بعُلوْهِن سماها
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فانظر فحظكُ أن ترى علياءَها
أما الولوجُ فدونَه مولاها
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واسمع حديثَ الأُنسِ من أنغامِها
فالوَترُ يصدحُ من جميلِ غناها
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وأخضع لها مثلَ اليتيمِ تذللا
إن المتيمَ لا يرومُ سواها
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غنت عن الأرضِ الكريمةِ فانتشت
من غير خمرٍ في بديع رُباها
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فتصاعدت بهوى عمانَ قصيدُها
والزهرُ تنشرُ في الربوع شذاها
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وتذكرت عهدَ الصبا فاغرورقت
بالدمع مما شاقها عيناها
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ترمي سهامُ الذكرياتِ مواجعا
والنفسُ تُتقن رغمَ ذا فحواها
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تحكي لنا عهدَ الصناديدِ الأُلى
أهلَ الفدا مَن ذلَّلوا أعداها
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زمنَ الشموخِ وعهدَ كلِّ مُدججٍ
مَن كان للفرسِ الأصيلِ فتاها
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هذي عمانُ فقف فإن رجالها
كانوا ولا زالوا السما وسناها
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هذي عمانُ اذا تجشمها العدا
أمسوا قبورا تحت سفحِ عُلاها
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هي قامةٌ من قبلِ عصرِ محمدٍ
وبدينه قد زانها وجلاها
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ما أسلمت إلا لأن معيُنَها
عذبٌ فوافق دينُه مجراها
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لو لم يكن حقا لما خضعت له
هيهات تقبلُ غيرَه بذراها
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فتبخترت لما تكاملَ حسنُها
وبمدحه خيرُ الورى أطراها
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فتمسكت بالدين وانقادت له
ولأجله بذلت له أبناها
//
ولأجله فتحوا الفتوحَ ومصروا
وبنوره أعطوا الحياةَ مناها
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وبنهجه ساسوا البلادَ وأهلَها
فاخضرّ أغبرُها وعزَّ بِناها
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كم شيّدوا للمكرماتِ منازلا
فربوا بها وتكاثروا بعُلاها
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والعدلُ من بعدِ النبي وصحبِه
قد طار نحو بلادِهم فنماها
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فإذا سألتَ فنحنُ أهلُ حضارةٍ
نقشت على شُمِّ الجبالِ خُطاها
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ويَراعُنا قد خطّ علما باهرا
كم مبهمات أوضحوا معناها
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ولنا القلاعُ الشاهقاتُ كأنها
أُسْدٌ تبيّن للخصوم حِماها
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وبلُجة البحرِ الخضمِ سفينُنا
فتحٌ وتدميرٌ لمَن عاداها
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قد حققت للنصرِ أمجادا له
فاختال بين ربوعِها وقُراها
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تبني لمن نزلت عليهم قُبةً
حتى يعيشوا تحت ظلِ هُداها
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وعمانُ لا زالت منارا طاهرا
أمُّ الكبار فجلَّ من زكاها
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فإذا أردتَ الفخرَ فاجأرْ باسمِها
من شأوها ستجيب من ناداها
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فانهض بإجلالٍ لها وتأدبٍ
والثم بشوقٍ رملها وحصاها
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هامش:
قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019