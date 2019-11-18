أم الكبار*

أحمد بن محمد الوائلي| سلطنة عُمان

واهٍـ عليك إذا تكونَ فتاها

وتنالَ منها وصلَها وقِراها

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وترى من الغيداءِ حُسنا باهرا

يدعو النفوسَ بلهفةِ لِلقاها

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وجها كأن البدرَ بعضُ جمالِه

ودلالُها عند الخطى أعياها

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إن سلَّمت عفت وقالت مرحبا

فحياؤُها قفلٌ يغلّقُ فاها

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ويمينُها إن أشرقت ما لامست

هي سامريةُ، والعفافُ رِداها

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تبني عليك من الغرامِ منازلا

قد شارفت بعُلوْهِن سماها

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فانظر فحظكُ أن ترى علياءَها

أما الولوجُ فدونَه مولاها

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واسمع حديثَ الأُنسِ من أنغامِها

فالوَترُ يصدحُ من جميلِ غناها

//

وأخضع لها مثلَ اليتيمِ تذللا

إن المتيمَ لا يرومُ سواها

//

غنت عن الأرضِ الكريمةِ فانتشت

من غير خمرٍ في بديع رُباها

//

فتصاعدت بهوى عمانَ قصيدُها

والزهرُ تنشرُ في الربوع شذاها

//

وتذكرت عهدَ الصبا فاغرورقت

بالدمع مما شاقها عيناها

//

ترمي سهامُ الذكرياتِ مواجعا

والنفسُ تُتقن رغمَ ذا فحواها

//

تحكي لنا عهدَ الصناديدِ الأُلى

أهلَ الفدا مَن ذلَّلوا أعداها

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زمنَ الشموخِ وعهدَ كلِّ مُدججٍ

مَن كان للفرسِ الأصيلِ فتاها

//

هذي عمانُ فقف فإن رجالها

كانوا ولا زالوا السما وسناها

//

هذي عمانُ اذا تجشمها العدا

أمسوا قبورا تحت سفحِ عُلاها

//

هي قامةٌ من قبلِ عصرِ محمدٍ

وبدينه قد زانها وجلاها

//

ما أسلمت إلا لأن معيُنَها

عذبٌ فوافق دينُه مجراها

//

لو لم يكن حقا لما خضعت له

هيهات تقبلُ غيرَه بذراها

//

فتبخترت لما تكاملَ حسنُها

وبمدحه خيرُ الورى أطراها

//

فتمسكت بالدين وانقادت له

ولأجله بذلت له أبناها

//

ولأجله فتحوا الفتوحَ ومصروا

وبنوره أعطوا الحياةَ مناها

//

وبنهجه ساسوا البلادَ وأهلَها

فاخضرّ أغبرُها وعزَّ بِناها

//

كم شيّدوا للمكرماتِ منازلا

فربوا بها وتكاثروا بعُلاها

//

والعدلُ من بعدِ النبي وصحبِه

قد طار نحو بلادِهم فنماها

//

فإذا سألتَ فنحنُ أهلُ حضارةٍ

نقشت على شُمِّ الجبالِ خُطاها

//

ويَراعُنا قد خطّ علما باهرا

كم مبهمات أوضحوا معناها

//

ولنا القلاعُ الشاهقاتُ كأنها

أُسْدٌ تبيّن للخصوم حِماها

//

وبلُجة البحرِ الخضمِ سفينُنا

فتحٌ وتدميرٌ لمَن عاداها

//

قد حققت للنصرِ أمجادا له

فاختال بين ربوعِها وقُراها

//

تبني لمن نزلت عليهم قُبةً

حتى يعيشوا تحت ظلِ هُداها

//

وعمانُ لا زالت منارا طاهرا

أمُّ الكبار فجلَّ من زكاها

//

فإذا أردتَ الفخرَ فاجأرْ باسمِها

من شأوها ستجيب من ناداها

//

فانهض بإجلالٍ لها وتأدبٍ

والثم بشوقٍ رملها وحصاها

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هامش:

قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 144‪1هـ الموافق 15 نوفمبر 2019