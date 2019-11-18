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أم الكبار*

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

أم الكبار*

 

أحمد بن محمد الوائلي| سلطنة عُمان

 

واهٍـ عليك إذا تكونَ فتاها

               وتنالَ منها وصلَها وقِراها

//

وترى من الغيداءِ حُسنا باهرا

                يدعو النفوسَ بلهفةِ لِلقاها

//

وجها كأن البدرَ بعضُ جمالِه

              ودلالُها عند الخطى أعياها

//

إن سلَّمت عفت وقالت مرحبا

                   فحياؤُها قفلٌ يغلّقُ فاها

//

ويمينُها إن أشرقت ما لامست

             هي سامريةُ، والعفافُ رِداها

//

تبني عليك من الغرامِ منازلا

                قد شارفت بعُلوْهِن سماها

//

فانظر فحظكُ أن ترى علياءَها

                أما الولوجُ فدونَه مولاها

//

واسمع حديثَ الأُنسِ من أنغامِها

           فالوَترُ يصدحُ من جميلِ غناها

//

وأخضع لها مثلَ اليتيمِ تذللا

                إن المتيمَ لا يرومُ سواها

//

غنت عن الأرضِ الكريمةِ فانتشت

            من غير خمرٍ في بديع رُباها

//

فتصاعدت بهوى عمانَ قصيدُها

          والزهرُ تنشرُ في الربوع شذاها

//

وتذكرت عهدَ الصبا فاغرورقت

                  بالدمع مما شاقها عيناها

//

ترمي سهامُ الذكرياتِ مواجعا

               والنفسُ تُتقن رغمَ ذا فحواها

//

تحكي لنا عهدَ الصناديدِ الأُلى

                  أهلَ الفدا مَن ذلَّلوا أعداها

//

زمنَ الشموخِ وعهدَ كلِّ مُدججٍ

              مَن كان للفرسِ الأصيلِ فتاها

//

هذي عمانُ فقف فإن رجالها

              كانوا ولا زالوا السما وسناها

//

هذي عمانُ اذا تجشمها العدا

             أمسوا قبورا تحت سفحِ عُلاها

//

هي قامةٌ من قبلِ عصرِ محمدٍ

                 وبدينه قد زانها وجلاها

//

ما أسلمت إلا لأن معيُنَها

              عذبٌ فوافق دينُه مجراها

//

لو لم يكن حقا لما خضعت له

               هيهات تقبلُ غيرَه بذراها

//

فتبخترت لما تكاملَ حسنُها

            وبمدحه خيرُ الورى أطراها

//

فتمسكت بالدين وانقادت له

                  ولأجله بذلت له أبناها

//

ولأجله فتحوا الفتوحَ ومصروا

            وبنوره أعطوا الحياةَ مناها

//

وبنهجه ساسوا البلادَ وأهلَها

            فاخضرّ أغبرُها وعزَّ بِناها

//

كم شيّدوا للمكرماتِ منازلا

             فربوا بها وتكاثروا بعُلاها

//

والعدلُ من بعدِ النبي وصحبِه

             قد طار نحو بلادِهم فنماها

//

فإذا سألتَ فنحنُ أهلُ حضارةٍ

            نقشت على شُمِّ الجبالِ خُطاها

//

ويَراعُنا قد خطّ علما باهرا

             كم مبهمات أوضحوا معناها

//

ولنا القلاعُ الشاهقاتُ كأنها

                أُسْدٌ تبيّن للخصوم حِماها

//

وبلُجة البحرِ الخضمِ سفينُنا

                 فتحٌ وتدميرٌ لمَن عاداها

//

قد حققت للنصرِ أمجادا له

             فاختال بين ربوعِها وقُراها

//

تبني لمن نزلت عليهم قُبةً

            حتى يعيشوا تحت ظلِ هُداها

//

وعمانُ لا زالت منارا طاهرا

                 أمُّ الكبار فجلَّ من زكاها

//

فإذا أردتَ الفخرَ فاجأرْ باسمِها

             من شأوها ستجيب من ناداها

//

فانهض بإجلالٍ لها وتأدبٍ

              والثم بشوقٍ رملها وحصاها

.........

هامش:

قيلت في ملتقى الشعراء بوادي السحتن يوم الجمعة 18ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019

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