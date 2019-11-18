أبو نبراس البوصافي| مسقط

ويمُرُّ بي طيْفٌ يُنادي وَحْدَتي

ما حالُ أمْرِكَ بعْدَ أنْ ودَّعْتَنا

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هلْ ثَمَّ شوْقٌ أمْ نسِيتَ حِكايَتي

وأخذْتَ غيْريَ منذُ أنْ فارَقْتَنا

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ونسِيتَ تِطْوافي بعيْنِكَ سيِّدي

ويدي بكفِّكَ ترْتوي إحْساسَنا

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فجرتْ دُموعي عند قبْرٍ أخضَرٍ

فيهِ الحبيبُ جعلتُهُ لي مسْكَنا

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وزرعْتُ فيهِ أضالِعي و مَدامِعي

وزرعْتُ فيهِ عيونَ قلبِي ها هُنا

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رغم النَّوى ما زلْتِ أنتِ أميرتي

ما زلتِ في عيْني الأميرةَ والسَّنا

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ما زلتِ ترْياقي ونبْضَ ومشاعِري

جِسْمي وعقْلي في هواكِ تلاسَنا

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يبْلى الزمانُ وليسَ يبْلى حُبُّنا

ما دامَ عِرْقٌ في الحَشا مُتَمكِّنا

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هيَّا اتْركُوني كيْ أُقبَّـلَ تُـرْبَها

وعسَى يقبِّلُها الثَّرى بدْلِي أنا