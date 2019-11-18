رغم النَّوى ما زلْتِ أنتِ أميرتي

أبو نبراس البوصافي| مسقط
ويمُرُّ بي طيْفٌ يُنادي وَحْدَتي
ما حالُ أمْرِكَ بعْدَ أنْ ودَّعْتَنا
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هلْ ثَمَّ شوْقٌ أمْ نسِيتَ حِكايَتي
وأخذْتَ غيْريَ منذُ أنْ فارَقْتَنا
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ونسِيتَ تِطْوافي بعيْنِكَ سيِّدي
ويدي بكفِّكَ ترْتوي إحْساسَنا
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فجرتْ دُموعي عند قبْرٍ أخضَرٍ
فيهِ الحبيبُ جعلتُهُ لي مسْكَنا
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وزرعْتُ فيهِ أضالِعي و مَدامِعي
وزرعْتُ فيهِ عيونَ قلبِي ها هُنا
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رغم النَّوى ما زلْتِ أنتِ أميرتي
ما زلتِ في عيْني الأميرةَ والسَّنا
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ما زلتِ ترْياقي ونبْضَ ومشاعِري
جِسْمي وعقْلي في هواكِ تلاسَنا
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يبْلى الزمانُ وليسَ يبْلى حُبُّنا
ما دامَ عِرْقٌ في الحَشا مُتَمكِّنا
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هيَّا اتْركُوني كيْ أُقبَّـلَ تُـرْبَها
وعسَى يقبِّلُها الثَّرى بدْلِي أنا