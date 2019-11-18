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رغم النَّوى ما زلْتِ أنتِ أميرتي

الإثنين 18 نوفمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

رغم النَّوى ما زلْتِ أنتِ أميرتي

 

أبو نبراس البوصافي| مسقط

 

ويمُرُّ بي طيْفٌ يُنادي وَحْدَتي

ما حالُ أمْرِكَ بعْدَ أنْ ودَّعْتَنا

//

هلْ ثَمَّ شوْقٌ أمْ نسِيتَ حِكايَتي

وأخذْتَ غيْريَ منذُ أنْ فارَقْتَنا

//

ونسِيتَ تِطْوافي بعيْنِكَ سيِّدي

ويدي بكفِّكَ ترْتوي إحْساسَنا

//

فجرتْ دُموعي عند قبْرٍ أخضَرٍ

فيهِ الحبيبُ جعلتُهُ لي مسْكَنا

//

وزرعْتُ فيهِ أضالِعي و مَدامِعي

وزرعْتُ فيهِ عيونَ قلبِي ها هُنا

//

رغم النَّوى ما زلْتِ أنتِ أميرتي

ما زلتِ في عيْني الأميرةَ والسَّنا

//

ما زلتِ ترْياقي ونبْضَ ومشاعِري

جِسْمي وعقْلي في هواكِ تلاسَنا

//

يبْلى الزمانُ وليسَ يبْلى حُبُّنا

ما دامَ عِرْقٌ في الحَشا مُتَمكِّنا

//

هيَّا اتْركُوني كيْ أُقبَّـلَ تُـرْبَها

وعسَى يقبِّلُها الثَّرى بدْلِي أنا

 

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