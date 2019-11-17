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مجلس الإدارة يبحث مقترح التعديل على رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها

"إثراء" تطلع على مستجدات منصة "استثمر في عُمان" المنتظر تدشينها الأسبوع المقبل

الأحد 17 نوفمبر 2019 07:48 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" أمس الاجتماع الثالث لهذا العام برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور كل من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، ومعالي أحمد بن ناصر المحرزي، وسعادة السفير الشيخ يحيى بن عبد الله العريمي، وسعادة قيس بن محمد اليوسف، والدكتورة مها بنت خميس بن مبارك البلوشية، وعماد بن كمال بن عبد الرضا سلطان، أعضاء مجلس الإدارة، وعزان بن قاسم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لإثراء.

وناقش الاجتماع اعتماد محضر وملخص قرارات مجلس الإدارة الثالث للعام 2019 وعرض تقرير متابعة تنفيذ تلك القرارات، إلى جانب مقترح التعديل على رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها.

واطلع مجلس الإدارة على مجريات العمل في منصّة "استثمر في عُمان" المنتنظر تدشينها الأسبوع المقبل، وهي بوابة إلكترونيّة تفاعليّة لعرض الفرص والمشاريع الاستثماريّة في مختلف القطاعات، بهدف توحيد الجهود في مجال الترويج للفرص الاستثماريّة بين المؤسسات الحكوميّة والقطاع الخاص، وإتاحة المعلومات المتعلّقة بالفرص والمشاريع الاستثماريّة في السلطنة للمستثمرين الأجانب حول العالم، وعرضها في منصّة واحدة.

وأشاد المجلس خلال الاجتماع بأهم ما تمّ إنجازه خلال الفترة المنصرمة، مؤكدًا أهميّة تكثيف وتكاتف الجهود بين الجهات المعنيّة للتسويق للسلطنة عالميًّا، وإبراز القطاعات المستهدفة بحسب رؤية عُمان 2040، كما ناقش المجلس عددًا من المبادرات التي يجري تنفيذها والعمل عليها حاليا إضافة إلى طُرح عدد من الخطط المُستقبلية المُزمع بدء العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

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