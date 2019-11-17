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والي ضنك: "18 نوفمبر" ذكرى تغيُر مجرى تاريخنا وشروق شمس نهضتنا

الأحد 17 نوفمبر 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

والي ضنك: "18 نوفمبر" ذكرى تغيُر مجرى تاريخنا وشروق شمس نهضتنا

 

عبري- ناصر العبري

 عبّر سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك، عن سعادته بالاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، مقدماً أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه-.

وقال الهنائي إنّ عمان اليوم تحتفل بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد لتبدأ وهجا عظيما بعقدها الخمسين؛ وشمس النهضة المباركة تضيء مسيرة الوطن بحكمة وحنكة وفكر وقاد مستنير من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

وأضاف سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك، أنّ الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل مواطن عماني لما تمثله من أهمية في تغيير مجرى التاريخ للأمة العمانية، ونمط المعيشة ومستواها لدى أفراد المجتمع حين دارت عجلة التنمية بسواعد أبنائها لتبني نهضتها المعاصرة من واقعها التاريخي ومتطلبات حاضرها ومستقبلها محافظة على عاداتها وتقاليدها المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومن تراثها الأصيل.

 وتابع الهنائي، أن ولاية ضنك كمثيلاتها من ولايات السلطنة، شهدت تطوراً ونموا متسارع في كافة القطاعات ومناحي الحي وحظيت باكتمال منظومة المؤسسات التعليمية والصحية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف والي ضنك أنّه في هذا العام تمّ افتتاح مركز الخدمات الشرطية والذي احتفل بافتتاحه في (٢٤/يوليو) ليقدم خدماته في قطاع الأمن العام والأحوال المدنية وفحص المركبات، ومركز الدفاع المدني وقبله بأيام افتتحت وزارة القوى العاملة مكتبا للقوى العاملة ليقدم خدماته للمستفيدين من أبناء الولاية والمقيمين عليها.

وأوضح سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك أنّ معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، أصدر قرارا مؤخراً بافتتاح مكتب للتنمية الاجتماعية بالولاية ليقدم خدماته للمواطنين من أصحاب الضمان الاجتماعي والخدمات الإجتماعية الأخرى المنوطة بوزارة التنمية الاجتماعية.

وقال الهنائي إنّ الولاية تستشرف الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العمراني والثورة الصناعية الرابعة والتي سيستفيد منها الشباب العماني في سبر أغوار العالم من خلال التقنية في كافة القطاعات وترجمة للفكر السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- بدعوته للنهوض بالشباب العماني في كافة القطاعات واستثمار طاقاتهم وحثّهم لبذل مزيد من الجد والاجتهاد في مختلف مسارات التعليم والعمل على الإبداع والابتكار والاختراع وتطويع التقنية الحديثة لخدمة وطنهم.

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