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وزير «البلديات»: ما يشهده وطننا من تقدم يبعث في النفوس الفخر والاعتزاز

الأحد 17 نوفمبر 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

وزير «البلديات»: ما يشهده وطننا من تقدم يبعث في النفوس الفخر والاعتزاز

 

مسقط- الرؤية

قدَّم معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي، وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمُناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد.

وقال معاليه، إنَّ ما يشهده وطننا العزيز من رفعة وتقدم في ظل العهد الزاهر لمولانا جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- لهو بحق يبعث في النفوس الفخر والاعتزاز والعزم على أن تبقى هذه المسيرة الظافرة لعُمان الخير حافلة بالمجد والازدهار، ينعم فيها شعب عُمان الوفي والمقيمون على أرضها بالإنجازات في جوانب الحياة كافة.

وأضاف وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، إننا نعيش هذه الأيام الوطنية الغالية يُشرفنا أن نرفع لمقام مولانا المعظم أصدق عبارات التهاني وأطيب التمنيات مقرونة بالدعاء إلى الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها وجلالته ينعم بالصحة والعافية والسعادة، وعلى هذا الوطن وشعبه الوفي بالرخاء والرفعة والمجد.

وتابع معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي، نؤكد بكل إخلاص استمرار مُواصلة السير على خطى جلالتكم وفكركم المستنير نحو التنمية والبناء والتطوير وأن يظل قطاع البلديات وموارد المياه رافدًا مهمًا للنهضة المباركة، ومواصلاً العطاء والارتقاء في مستوى تقديم الخدمات البلدية والمائية.

 

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