فندق قصر البستان يحتفل "بطريقته الخاصة" بالعيد الوطني المجيد

مسقط- الرؤية

يدعو فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون ضيوفه وزواره لاكتشاف الضيافة العُمانية الأصيلة في إطار احتفالاته بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد. وطوال شهر نوفمبر، يحرص الفندق الحائز على العديد من الجوائز على تقديم تجارب استثنائية وحصرية مستوحاة من الطابع المحلي، بدءًا من قوائم الطعام الشهية، وعلاجات السبا المتنوعة، ووصولاً إلى الاسترخاء في أحضان واحة خضراء نضرة، مُكللة بخدمة ضيافة لا تضاهى والتي طالما أشتهر بها الفندق وجعلت منه ’جوهرة السلطنة‘.

ويتيح الفندق طوال شهر كامل عدداً من العروض المميزة والحصرية للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بأوقات مفعمة بالراحة والاسترخاء في أحد أحواض السباحة الأربعة، أو بالمذاق الاستثنائي لأطباقهم المفضلة في مطاعم الفندق الستة الفاخرة، أو بعلاجات السبا المختلفة، أو في الشاطئ المُطل على مياه بحر عُمان اللازوردية. كما، ويحرص الفندق على منح الأطفال ذكريات لا تنسى وتدوم طويلا في حوض السباحة المخصص لهم ومنطقة الرش المائية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية متنوعة.

ولغمر الحواس، يقدم مطعم ’مطبخ الخيران‘ بوفيه عشاء يضم أشهى الأطباق العمُانية يتم تحضيرها باستخدام أفضل المكونات المحلية. وسيقضي الضيوف مع عائلتهم وأصدقائهم على شرفة المطعم المطلة على حوض السباحة والحديقة أجمل الأوقات تحمل عبق التاريخ. كما، ويمنح الفندق فرصة الاستمتاع بتجربة شاي بعد الظهر في ردهة أتريوم الواقعة في بهو الفندق الآسر. ويحرص فريق عمل السيدات والسادة على تقديم أشهى المعجنات والحلويات التي أبدع بتحضيرها أشهر الطهاة بمكونات محلية.

ومن خلال أجوائه المُفعمة بالراحة والهدوء وإطلالاته الخلابة، يأخذ سبا الحواس الست عبر قائمة علاجاته المميزة الزوار والضيوف في رحلة استرخاء بلمسات عُمانية. وتضم القائمة الحصرية 101 دقيقة من الدلال تشمل علاجات التقشير، والتدليك الشامل للجسم بزيت الجوجوبا وزيت اللبان العُماني، وعدداً من العلاجات صممت خصيصاً من الأعشاب والتوابل من مختلف أنحاء السلطنة.

يشار إلى أن فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون يرتمي في أحضان واحة خضراء نضرة وبإطلالات ساحلية خلابة على مياه بحار عُمان اللازوردية وجبال الحجر مما يجعله الملاذ المثالي لقضاء أجمل الأوقات هذا الموسم، وطوال أيام العام.