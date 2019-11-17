الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

رونالدو يفكر في العودة إلى الكرة الإسبانية

الأحد 17 نوفمبر 2019 04:47 م بتوقيت مسقط

رونالدو يفكر في العودة إلى الكرة الإسبانية

روما- الوكالات

كشفت تقارير صحفية إيطالية، صادرة من صحف مقربة من يوفنتوس، أن النجم البرتغالي يفكر جديا في الرحيل عن "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم، والعودة لريال مدريد مرة أخرى.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصادر إيطالية قولها إن "الدون" سيعقد اجتماعا مع مسؤولي يوفنتوس، مباشرة بعد عودته من البرتغال، حيث يخوض مع منتخب بلاده مبارتين دوليتين.

وتأتي هذه التقارير وسط حديث عن خلاف بين رونالدو ومدرب اليوفي ماوريسيو ساري، الذي أقدم، قبل أيام، على تغيير الدولي البرتغالي في مبارتين، وهو ما أغضب الأخير، حسب ما رصدته عدسات المصورين.

وأثار ساري دهشة الجماهير في مناسبتين، الأولى حين قام بتبديل رونالدو أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، والثانية بعدما قام باستبداله أيضا أمام ميلان مبكرا في الدقيقة 55، حيث أشرك باولو ديبالا بدلا منه.

وتشير التقارير الإيطالية إلى أنه في حال حسم رونالدو موقفه من الرحيل، فسيكون "مرحبا به" في ريال مدريد، الذي عانى هو الآخر منذ رحيل نجمه البرتغالي، البالغ من العمر 34 عاما.

وتابعت "من المتوقع أن يتم الكشف عن القرار النهائي مع نهاية الموسم الجاري".

وطرحت "آس" سؤالا بشأن قيمة الصفقة، في حال تمت، حيث قالت إن رحيل رونالدو قد يكلف ما بين 50 و60 مليون يورو، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب.

وأوضحت أن انخفاض قيمة عودة "الدون" إلى النادي الملكي يعود لأسباب كثيرة، من بينها تقدم عمر البرتغالي، وتراجع معدله التهديفي، وابتعاده عن الألقاب الفردية، إضافة إلى انخفاض قيمته السوقية، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

وكان رونالدو غادر أسوار "سانتياغو بيرنابيو" قبل ما يقرب من عام ونصف، في خطوة صدمت الكثيرين من عشاق الريال الذي عاني بشدة عقب رحيل اللاعب.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 سبتمبر 2018

كريستيانو رونالدو ينتقد الصحافة الإسبانية ويهنئ مودريتش

المزيد

28 مايو 2019

الشرطة الإسبانية تلقى القبض على العشرات من لاعبي الكرة .. تعرف على السبب

المزيد

21 أكتوبر 2015

رونالدو وميسي على رأس قائمة المرشحين للتتويج بـ"الكرة الذهبية"

المزيد

31 أكتوبر 2016

بيل يرشح الدون كريستيانو رونالدو لنيل الكرة الذهبية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تحديد رسوم خدمات وزارة الصحة.. و3 آلاف ريال للمستشفى الخاص بمسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر عفوا ساميا عن 332 من نزلاء السجن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور.. تعرف على آخر استعدادات اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني

المحليات - أخبار

تحديد إجازة العيد الوطني المجيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة