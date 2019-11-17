رونالدو يفكر في العودة إلى الكرة الإسبانية

روما- الوكالات

كشفت تقارير صحفية إيطالية، صادرة من صحف مقربة من يوفنتوس، أن النجم البرتغالي يفكر جديا في الرحيل عن "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم، والعودة لريال مدريد مرة أخرى.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصادر إيطالية قولها إن "الدون" سيعقد اجتماعا مع مسؤولي يوفنتوس، مباشرة بعد عودته من البرتغال، حيث يخوض مع منتخب بلاده مبارتين دوليتين.

وتأتي هذه التقارير وسط حديث عن خلاف بين رونالدو ومدرب اليوفي ماوريسيو ساري، الذي أقدم، قبل أيام، على تغيير الدولي البرتغالي في مبارتين، وهو ما أغضب الأخير، حسب ما رصدته عدسات المصورين.

وأثار ساري دهشة الجماهير في مناسبتين، الأولى حين قام بتبديل رونالدو أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، والثانية بعدما قام باستبداله أيضا أمام ميلان مبكرا في الدقيقة 55، حيث أشرك باولو ديبالا بدلا منه.

وتشير التقارير الإيطالية إلى أنه في حال حسم رونالدو موقفه من الرحيل، فسيكون "مرحبا به" في ريال مدريد، الذي عانى هو الآخر منذ رحيل نجمه البرتغالي، البالغ من العمر 34 عاما.

وتابعت "من المتوقع أن يتم الكشف عن القرار النهائي مع نهاية الموسم الجاري".

وطرحت "آس" سؤالا بشأن قيمة الصفقة، في حال تمت، حيث قالت إن رحيل رونالدو قد يكلف ما بين 50 و60 مليون يورو، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب.

وأوضحت أن انخفاض قيمة عودة "الدون" إلى النادي الملكي يعود لأسباب كثيرة، من بينها تقدم عمر البرتغالي، وتراجع معدله التهديفي، وابتعاده عن الألقاب الفردية، إضافة إلى انخفاض قيمته السوقية، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

وكان رونالدو غادر أسوار "سانتياغو بيرنابيو" قبل ما يقرب من عام ونصف، في خطوة صدمت الكثيرين من عشاق الريال الذي عاني بشدة عقب رحيل اللاعب.