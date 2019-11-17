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"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

الأحد 17 نوفمبر 2019 02:20 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

 

مسقط - الرؤية

أوضحت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي يتمركز على جنوب شمال إيران اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019م ، وحتى يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019م.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوي ، إنه من المحتمل أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظة مسندم من مساء يوم االثلاثاء يمتد تدريجيًا على محافظات البريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، ومن المحتمل أن يصاحب الحالة انخفاض نسبي في درجات الحرارة.

ويكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ونصف المتر إلى مترين.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

 

 

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