الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بالصور.. تعرف على آخر استعدادات اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني

الأحد 17 نوفمبر 2019 01:22 م بتوقيت مسقط

EJj625FWoAIjjZN
EJj625KW4AE3oKD
EJj625KXUAEIAW_
EJj61DiXkAA_J8q
EJj625FWoAIjjZN
EJj625KW4AE3oKD
EJj625KXUAEIAW_

 

مسقط - اللعمانية

أعلنت اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات للاحتفال بالعيد الوطني الـ 49 المجيد 2019 م.

وبين سعادة الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني لـ وكالة الانباء العمانية أنه سيقام غدا الاثنين 18 نوفمبر، عرض عسكري تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بودام الساحل.

وقال سعادته إن محافظات وولايات السلطنة ستقيم حفل استقبال بهذه المناسبة الوطنية بمشاركة المواطنين بالإضافة الى تركيب الزينات على أعمدة الإنارة مع رفع علم السلطنة في عدد من الطرق

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 مارس 2015

اللجنة العليا للاحتفالات تناقش استعدادات البريمي للعيد الوطني الـ45 المجيد

المزيد

17 نوفمبر 2018

"اللجنة العليا" تنجز ترتيبات وتجهيزات الاحتفال بالعيد الوطني الـ48 المجيد

المزيد

18 نوفمبر 2015

محافظ ظفار يتابع استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد الوطني.. ومهرجان بالمناسبة غدا

المزيد

25 نوفمبر 2017

اللجنة الوطنية للتربية تحتفل بالعيد الوطني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد": تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي .. الثلاثاء

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر عفوا ساميا على 332 من نزلاء السجن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور.. تعرف على آخر استعدادات اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني

المحليات - أخبار

تحديد إجازة العيد الوطني المجيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

باحثون ومثقفون: مشروع جلالة السلطان للمؤتلف الإنساني يمهد لإرساء التفاهم والتسامح بين الشعوب

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة