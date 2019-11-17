بالصور.. تعرف على آخر استعدادات اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني

مسقط - اللعمانية

أعلنت اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات للاحتفال بالعيد الوطني الـ 49 المجيد 2019 م.

وبين سعادة الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني لـ وكالة الانباء العمانية أنه سيقام غدا الاثنين 18 نوفمبر، عرض عسكري تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بودام الساحل.

وقال سعادته إن محافظات وولايات السلطنة ستقيم حفل استقبال بهذه المناسبة الوطنية بمشاركة المواطنين بالإضافة الى تركيب الزينات على أعمدة الإنارة مع رفع علم السلطنة في عدد من الطرق