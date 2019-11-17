"اللجنة العليا": انتهاء كافة الترتيبات والتجهيزات للاحتفال بالعيد الوطني الـ49 المجيد

◄ افتتاح مشاريع تنموية في النفط والغاز والطاقة الكهربائية وتحلية المياه

◄ حفل استقبال بمشاركة المواطنين في كل ولايات السلطنة

مسقط- العمانية

أعلنت اللجنة العُليا للاحتفالات بالعيد الوطني عن الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات للاحتفال بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد 2019.

وبيَّن سعادة الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام اللجنة العُليا للاحتفالات بالعيد الوطني لوكالة الأنباء العمانية برنامج الاحتفالات بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد فأشار إلى أنه سيقام في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري عرض عسكري تحت الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بودام الساحل بولاية المصنعة. وقال سعادته إنَّ محافظات وولايات السلطنة ستُقيم حفل استقبال بمشاركة المواطنين بالإضافة إلى تركيب الزينات على أعمدة الإنارة من عقبة سداب حتى تقاطع العذيبة حيث وضعت تصاميم جديدة بأشكال مختلفة إضافة إلى تركيب (الفستون) على الطريق العام في المسار المذكور لإعطاء مظاهر احتفالية مع علم السلطنة على طول الطريق العام من دوار فندق قصر البستان حتى دوار بيت البركة العامر بالسيب وتركيب بعض الزينات الجانبية بحي الوزارات بالخوير وأمام دار الأوبرا السلطانية بالقرم.

وعلى صعيد الإنجازات، أوضح سعادته أنه في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد 2019م سيتم بمشيئة الله تعالى افتتاح عدد من المشاريع التنموية في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية وتحلية المياه وغيرها من المشاريع التنموية، وبهذه المناسبة السعيدة رفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات داعياً الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها على المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله- بالصحة والعافية والعمر المديد وعلى البلاد بالخير والازدهار.