الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

حَـدَّانِ

الأحد 17 نوفمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

حَـدَّانِ

 

هشام مصطفى| مصر

 

داري جَمَالَكِ إنَّهُ السِّحْرُ

يَكْفي دلالاً وَقْعُهُ السُّكْرُ

//

واشْفي الفؤادَ لَعلَّهُ يَدْري

أنَّ الهوى لَمْ يُجْدِهِ الصَّبْرُ

//

وارْوي الحنينَ بوصلِ ما انْقطعتَ

 حتَّى يَعودَ لِلَيْلهِ البَدْرُ

//

إنَّ العيونَ إذا سَبَتْ قَلْباً 

 كانتْ له الأسبابُ والعذْرُ

//

فَضَحَتْ خُطاهُ بِكُلِّ ما كَتَمَتْ

 فإذا البكا لحديثنا شعرُ

//

واسْتَعْذَبَ الآهاتِ مُنْتَشياً 

 فكأنَّها مِنْ عِشْقه السِّرُّ

//

يالَلْهوى كالسِّيْف إذْ يهوي

 في حَدِّهِ الأشْواقُ والهَجْرُ

//

فالشَّوْقُ مُذْ عَرَفتْ أنامِلُهُ

 نفسي بكاني الحرْفُ والسَّطْرُ

//

والهَجْرُ يُزْهِرُ كُلَّما نزوي

كالنَّارِ تزهو جَمْرُها العُمْرُ

//

حَدّانِ لا أدْري بأيِّهما 

 أشقى به فكِلاهما مرُّ

//

وأنا المُعَذَّبُ بالهوى أمضي

زادي القصيدةُ والنوى البحرُ

//

دَرْبي الشِّتاتُ وبَيْنَ أسْئلتي

عَصَفَتْ بيَ الآمالُ والعَجْرُ

//

ضلَّ الجوابُ وحَرْفُهُ ثَمِلٌ 

حتَّى تساوى الليلُ والفَجْرُ

//

فكأنَّ يومي في اللقا وَمْضٌ 

وكأنَّهُ في هَجْرِكِ الدَّهْرُ

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تحديد إجازة العيد الوطني المجيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

باحثون ومثقفون: مشروع جلالة السلطان للمؤتلف الإنساني يمهد لإرساء التفاهم والتسامح بين الشعوب

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد.. الإثنين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذًا للتوجيهات السامية.. إطلاق مشروع "إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني"

المحليات - أخبار

اتفاقية لإنشاء مصنع حافلات بـ50 مليون دولار في "حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

عمان - مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة