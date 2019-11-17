هشام مصطفى| مصر

داري جَمَالَكِ إنَّهُ السِّحْرُ

يَكْفي دلالاً وَقْعُهُ السُّكْرُ

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واشْفي الفؤادَ لَعلَّهُ يَدْري

أنَّ الهوى لَمْ يُجْدِهِ الصَّبْرُ

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وارْوي الحنينَ بوصلِ ما انْقطعتَ

حتَّى يَعودَ لِلَيْلهِ البَدْرُ

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إنَّ العيونَ إذا سَبَتْ قَلْباً

كانتْ له الأسبابُ والعذْرُ

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فَضَحَتْ خُطاهُ بِكُلِّ ما كَتَمَتْ

فإذا البكا لحديثنا شعرُ

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واسْتَعْذَبَ الآهاتِ مُنْتَشياً

فكأنَّها مِنْ عِشْقه السِّرُّ

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يالَلْهوى كالسِّيْف إذْ يهوي

في حَدِّهِ الأشْواقُ والهَجْرُ

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فالشَّوْقُ مُذْ عَرَفتْ أنامِلُهُ

نفسي بكاني الحرْفُ والسَّطْرُ

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والهَجْرُ يُزْهِرُ كُلَّما نزوي

كالنَّارِ تزهو جَمْرُها العُمْرُ

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حَدّانِ لا أدْري بأيِّهما

أشقى به فكِلاهما مرُّ

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وأنا المُعَذَّبُ بالهوى أمضي

زادي القصيدةُ والنوى البحرُ

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دَرْبي الشِّتاتُ وبَيْنَ أسْئلتي

عَصَفَتْ بيَ الآمالُ والعَجْرُ

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ضلَّ الجوابُ وحَرْفُهُ ثَمِلٌ

حتَّى تساوى الليلُ والفَجْرُ

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فكأنَّ يومي في اللقا وَمْضٌ

وكأنَّهُ في هَجْرِكِ الدَّهْرُ