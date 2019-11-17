"إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني": إعادة التوازن لعالم مضطرب

جاكرتا - العمانية

تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بنشر مفهوم التفاهم بين شعوب العالم، بما يُعزز العلاقات الإنسانية بين الأمم، تمَّ خلال الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، والمُقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمس السبت، الإعلان عن مشروع إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني.

ويأتي هذا المشروع من مُنطلق دوافع التفكير بعُمق في مآلات العلاقات الإنسانية بشکل عام، وشكل تلك العلاقات وماهيتها في المستقبل القريب أو البعيد، وهو ما يضع العالم أمام مسؤولية إنسانية أولا وأخلاقية ثانيًا.

ويهدفُ المشروع إلى المساهمة في وضع نهج يُعيد التوازن بين المصالح، والوصول إلى اقتراح منهج عمل يُقدَّم للعالم المضطرب ليُعِينه على النهوض من جديد، واستشراف حياة متوازنة، يعيش فيه الناس على أساس من الكرامة والحقوق الأساسية والأمان النفسي. ويتضمَّن المشروع ثلاثة أبعاد ضرورية لإعادة التوازن؛ يتمثل الأول في: تحسين حياة البشر، والبعد الثاني في: اعتماد منظومة أخلاق عالمية. أمّا البعد الثالث، فيتمثل في: رعاية القيم الروحية للإنسان.