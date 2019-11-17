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بلدية مسقط تحتفل غدًا بالعيد الوطني المجيد

الأحد 17 نوفمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط


مسقط - الرؤية
تحتفل بلدية مسقط يوم غد (الإثنين) بهذه المناسبة الوطنية، تحت رعاية معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط الموقر وبحضور والي السيب ومُمثلي الولاية في مجلسي الشورى والبلدي، إلى جانب عدد من مسؤولي ومنتسبي بلدية مسقط بالقطاعات المختلفة، في إطار احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد واعتزازاً بمنجزات النهضة المباركة.
ويتضمن الحفل الذي سيقام في مسرح المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب عددًا من الفقرات المنوعة والفعاليات التي ستشارك بها مدارس مختلفة بالولاية، والتي اختيرت لتجسد حُب الوطن والولاء لباني نهضة عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه-.
يبدأ الحفل بعزف النشيد السلطاني في جو من الأعلام المرفرفة التي تتزين بها ساحة الاحتفال بالمديرية، ثم فقرة القرآن الكريم، يليها كلمة يلقيها المهندس بدر بن علي البحري مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب سيقدم من خلالها تهنئة البلدية بهذه المناسبة، وفخر المديرية لاحتضانها الاحتفالية في هذا العام، كما سيستعرض من خلالها أدوار البلدية في إدارة وتخطيط وتنمية الواقع الملموس بالمحافظة بشكل عام، والإنجازات على مستوى العمل البلدي والتي تسترشدها من خطتها الاستراتيجية في جعل مسقط على مصاف مدن العالم حضاريًا وتنمويًا.
 كما سيتضمن حفل البلدية تقديم لوحات طلابية معبرة عن المناسبة الوطنية، إلى جانب تقديم أوبريت يتألف من عدد من اللوحات الوطنية المعبرة عن مواضيع عدة، والتي يشارك في تقديمها وإخراجها مؤلفو وملحنو ومقدمو أداء استعراضي يجسدون موضوع كل لوحة بشكل مميز، ويعكس أهمية المناسبة في قلوب كل العمانيين، ومدى ما حققته الجهود المشتركة والتنموية للبلدية بمعية قطاعات أخرى، وسيصاحب الاحتفالية كذلك تدشين معرض للصور (مسقط قديمًا وحديثًا) ومعرض آخر للسيارات الكلاسيكية.

 

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