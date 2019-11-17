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"فايننشال تايمز": الشركات الأمريكية تضررت أكثر من الصين في الحرب التجارية

الأحد 17 نوفمبر 2019 02:51 ص بتوقيت مسقط

"فايننشال تايمز": الشركات الأمريكية تضررت أكثر من الصين في الحرب التجارية

ترجمة- رناعبدالحكيم

"الحروب التجارية جيدة ويمكن الفوز بها بسهولة". هكذا كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة في مارس 2018، قبيل إطلاق الجولة الأولى من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.

لكن على الرغم من تبجح ترامب، ترسم البيانات صورة قاتمة بشكل متزايد عن تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي مستوى متدنٍ عند 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو منذ أغسطس، في حين أن النظير الرسمي من مكتب الإحصاء الصيني يظهر انخفاضًا أقل في نشاط الصناعات التحويلية ومرونة أكبر بكثير على المدى الطويل.

وقال مايكل ميتكالف الرئيس العالمي لاستراتيجية الاقتصاد الكلي في ستيت ستريت جلوبال ماركتس: "إذا كان شعور الشركات المصنعة هو أي دليل، فإن الولايات المتحدة تخسر أكثر من تصاعد الحرب التجارية". وأضاف "انهارت معنويات التصنيع الأمريكية في الأشهر التسعة الماضية، بشكل مذهل في الربع الأخير. وفي الوقت نفسه، فإن نظرائهم الصينيين، على الأقل من خلال الإجراء الرسمي، ليسوا أقل حذراً مما كانوا عليه في بداية العام. "

علاوة على ذلك، فإن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin، والذي يركز بشكل أكبر على الشركات الصغيرة والخاصة أكثر من المقياس الرسمي، عاد مؤخرًا إلى المنطقة الإيجابية إلى أعلى مستوى له في عامين.

وقال ميتكالف إن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تدعم فيما يبدو النتائج التي توصلت إليها ورقة حديثة من جامعة هارفارد وجامعة شيكاغو وبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، والتي وجدت أن المستوردين الأمريكيين دفعوا ثمناً باهظاً للحرب التجارية، بناءً على البيانات التي تم جمعها في الحدود ومن تجار التجزئة.

وقال "إذا كان الأساس المنطقي الاقتصادي هو الدافع الرئيسي، فإن الضغط للاتفاق على هدنة تجارية قريباً يزداد".

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