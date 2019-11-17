الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الديمقراطية الخاسر الحقيقي في انتخابات المملكة المتحدة

"ذي آيريش تايمز": رئيس الحكومة البريطانية المقبلة سيتجرع "الكأس المسمومة"

الأحد 17 نوفمبر 2019 02:37 ص بتوقيت مسقط

"ذي آيريش تايمز": رئيس الحكومة البريطانية المقبلة سيتجرع "الكأس المسمومة"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تتنافس استطلاعات الرأي والصحفيون والمعلقون للتنبؤ بمن سيفوز في الانتخابات العامة البريطانية، لكن كيف يمكن تحديد الفوز؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي آيريش تايمز" الأيرلندية، ففي ظاهر الأمر وبطبيعة الحال، فإن الفائز في الانتخابات هو الحزب الذي يحصد معظم الأصوات أو الأهم من ذلك معظم المقاعد. ومع ذلك، فإن أي حكم على من فاز حقًا في الانتخابات سيكون بالضرورة أكثر تعقيدًا، لستة أسباب على الأقل.

أولاً: من الواضح أنه إذا لم يفز أي حزب بالأغلبية الإجمالية للمقاعد البرلمانية، فإن أي شخص يمكنه جمع ما يكفي من الدعم البرلماني من الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة سيكون هو المنتصر.

ثانيًا: الاهتمام الأساسي للكثيرين سينصب في تفسير النتيجة من حيث تداعياتها على قضية "بريكست" التي قد تتطلب قرارا ماهرا.

ثالثًا: ينبغي فهم أي ادعاء بالفوز في سياق النظام الانتخابي البريطاني. إذ سيكون من الممكن، على سبيل المثال، أن يفوز المحافظون بالأغلبية الإجمالية للمقاعد بأقل من 40% من الأصوات. وقد يكون هذا غير منطقي، لكنه لائق؛ فنفس القواعد الانتخابية تنطبق على الجميع. ومع ذلك، فإن الوعي بالطبيعة غير التناسبية للنظام الانتخابي البريطاني يجب أن يخفف أي تقدير لما يعنيه الفوز في هذا السياق. ومن المنطقي تمامًا أن يفوز حزب ما قد تصفه وسائل الإعلام البريطانية بأنه نصر ساحق، لكن مع وجود أكثر من ستة من كل عشرة ناخبين بريطانيين يعارضون بشدة النتيجة.

رابعًا: من وجهة نظر معينة، ليس ما يشكل الفوز هو النتيجة الإجمالية. فالانتصار الذي يسعى إليه الحزب الوطني الأسكتلندي، على سبيل المثال، هو القيام بما يكفي في اسكتلندا لتوفير قوة دفع قوية لاستفتاء الاستقلال الثاني. وبالنسبة للديمقراطيين الأحرار، فإن عودتهم ليشكلوا القوة السياسية الثالثة بشكل جاد في السياسة البريطانية سيمثل نجاحًا كبيرًا لهم. وستحكم أحزاب أيرلندا الشمالية على نجاحها من خلال النسبة المئوية الإجمالية للأصوات، وربما أكثر، من خلال فوزها بعدد صغير من المقاعد المتنازع عليها بشكل خاص.

خامسًا: ما سيزيد من تعقيد تقييم من فاز في الانتخابات هو أن النتيجة لن يتم تجميدها في وقت محدد. وأيًا كانت الحكومة التي سيتم تشكيلها ستواجه عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي لا يمكن التنبؤ بها. وبعيدًا عن "الخروج من الاتحاد الأوروبي"، كما يزعم شعار المحافظين، فإن تاريخ المغادرة من الاتحاد الأوروبي سيكون مجرد بداية لعملية طويلة. فما زال التفاوض حول علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ينتظرنا، وكذلك التأثير الضار للغاية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الرخاء والتأثير والتماسك في بريطانيا. كل من سيشكل الحكومة البريطانية القادمة سيتجرع من الكأس المسمومة (في إشارة لعواقب بريكست).

أخيرًا: في أي ديمقراطية، لا يمكن توجيه القيادة الجديرة بالاهتمام نحو الفوز بالانتخابات، كما لو كانت السلطة غاية في حد ذاتها. ولدى المملكة المتحدة، التي تواجه أكبر أزمة في العصر الحديث، حكومة يبدو أن الانتصار الانتخابي فيها أصبح غير مقدس. لقد أسيء استخدام الديمقراطية البريطانية في الآونة الأخيرة بسبب خضوع القيم والمصالح البريطانية- وأحيانًا المؤسسات الديمقراطية ذاتها- لحسابات انتخابية. إن أي اتفاق مع حزب بريكست المعادي للأجانب، حتى ولو كان ضمنيًا، سيلقي بآثار خطيرة على الديمقراطية البريطانية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 أغسطس 2019

"ذي آيريش تايمز": مستقبل مجهول ينتظر الاقتصاد العالمي

المزيد

16 سبتمبر 2019

"ذي آيريش تايمز": ضبابية "بريكست" ساهمت في تهدئة اقتصاد أيرلندا

المزيد

23 يونيو 2019

شجار يهدد فرص جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية

المزيد

25 سبتمبر 2019

"فايننشل تايمز": الحكومة الصينية تتغول على الشركات الخاصة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

باحثون ومثقفون: مشروع جلالة السلطان للمؤتلف الإنساني يمهد لإرساء التفاهم والتسامح بين الشعوب

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد.. الإثنين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذًا للتوجيهات السامية.. إطلاق مشروع "إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني"

المحليات - أخبار

اتفاقية لإنشاء مصنع حافلات بـ50 مليون دولار في "حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

14% زيادة في واردات الصين من النفط العماني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

عمان - مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة