"ذي آيريش تايمز": رئيس الحكومة البريطانية المقبلة سيتجرع "الكأس المسمومة"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تتنافس استطلاعات الرأي والصحفيون والمعلقون للتنبؤ بمن سيفوز في الانتخابات العامة البريطانية، لكن كيف يمكن تحديد الفوز؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي آيريش تايمز" الأيرلندية، ففي ظاهر الأمر وبطبيعة الحال، فإن الفائز في الانتخابات هو الحزب الذي يحصد معظم الأصوات أو الأهم من ذلك معظم المقاعد. ومع ذلك، فإن أي حكم على من فاز حقًا في الانتخابات سيكون بالضرورة أكثر تعقيدًا، لستة أسباب على الأقل.

أولاً: من الواضح أنه إذا لم يفز أي حزب بالأغلبية الإجمالية للمقاعد البرلمانية، فإن أي شخص يمكنه جمع ما يكفي من الدعم البرلماني من الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة سيكون هو المنتصر.

ثانيًا: الاهتمام الأساسي للكثيرين سينصب في تفسير النتيجة من حيث تداعياتها على قضية "بريكست" التي قد تتطلب قرارا ماهرا.

ثالثًا: ينبغي فهم أي ادعاء بالفوز في سياق النظام الانتخابي البريطاني. إذ سيكون من الممكن، على سبيل المثال، أن يفوز المحافظون بالأغلبية الإجمالية للمقاعد بأقل من 40% من الأصوات. وقد يكون هذا غير منطقي، لكنه لائق؛ فنفس القواعد الانتخابية تنطبق على الجميع. ومع ذلك، فإن الوعي بالطبيعة غير التناسبية للنظام الانتخابي البريطاني يجب أن يخفف أي تقدير لما يعنيه الفوز في هذا السياق. ومن المنطقي تمامًا أن يفوز حزب ما قد تصفه وسائل الإعلام البريطانية بأنه نصر ساحق، لكن مع وجود أكثر من ستة من كل عشرة ناخبين بريطانيين يعارضون بشدة النتيجة.

رابعًا: من وجهة نظر معينة، ليس ما يشكل الفوز هو النتيجة الإجمالية. فالانتصار الذي يسعى إليه الحزب الوطني الأسكتلندي، على سبيل المثال، هو القيام بما يكفي في اسكتلندا لتوفير قوة دفع قوية لاستفتاء الاستقلال الثاني. وبالنسبة للديمقراطيين الأحرار، فإن عودتهم ليشكلوا القوة السياسية الثالثة بشكل جاد في السياسة البريطانية سيمثل نجاحًا كبيرًا لهم. وستحكم أحزاب أيرلندا الشمالية على نجاحها من خلال النسبة المئوية الإجمالية للأصوات، وربما أكثر، من خلال فوزها بعدد صغير من المقاعد المتنازع عليها بشكل خاص.

خامسًا: ما سيزيد من تعقيد تقييم من فاز في الانتخابات هو أن النتيجة لن يتم تجميدها في وقت محدد. وأيًا كانت الحكومة التي سيتم تشكيلها ستواجه عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي لا يمكن التنبؤ بها. وبعيدًا عن "الخروج من الاتحاد الأوروبي"، كما يزعم شعار المحافظين، فإن تاريخ المغادرة من الاتحاد الأوروبي سيكون مجرد بداية لعملية طويلة. فما زال التفاوض حول علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ينتظرنا، وكذلك التأثير الضار للغاية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الرخاء والتأثير والتماسك في بريطانيا. كل من سيشكل الحكومة البريطانية القادمة سيتجرع من الكأس المسمومة (في إشارة لعواقب بريكست).

أخيرًا: في أي ديمقراطية، لا يمكن توجيه القيادة الجديرة بالاهتمام نحو الفوز بالانتخابات، كما لو كانت السلطة غاية في حد ذاتها. ولدى المملكة المتحدة، التي تواجه أكبر أزمة في العصر الحديث، حكومة يبدو أن الانتصار الانتخابي فيها أصبح غير مقدس. لقد أسيء استخدام الديمقراطية البريطانية في الآونة الأخيرة بسبب خضوع القيم والمصالح البريطانية- وأحيانًا المؤسسات الديمقراطية ذاتها- لحسابات انتخابية. إن أي اتفاق مع حزب بريكست المعادي للأجانب، حتى ولو كان ضمنيًا، سيلقي بآثار خطيرة على الديمقراطية البريطانية.