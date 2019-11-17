الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

"بلومبرج": بورصة إسبانيا أسوأ سوق للأسهم في أوروبا

الأحد 17 نوفمبر 2019 02:19 ص بتوقيت مسقط

"بلومبرج": بورصة إسبانيا أسوأ سوق للأسهم في أوروبا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

مثلما بدأت الأسهم الإسبانية في الارتفاع نحو أعلى مستوياتها هذا العام، أدى التحالف مع حزب سياسي مناهض للتقشف إلى إضعاف ثقة المستثمرين مرة أخرى، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

وانخفض مؤشر "إيبيكس 35" القياسي بنسبة 2.5% منذ عملية التصويت التي جرت الأسبوع الماضي، مما تسبب في ضعف حزب الاشتراكيين الحاكم وأُجبر على البحث عن ائتلاف مع خصم سابق لتشكيل حكومة. وفي الأسبوع الماضي فقط، ارتفع المؤشر لأعلى مستوى في 6 أشهر، بعدما ضخ المتداولون أكبر قدر من المال منذ يونيو في صندوق للتداول.

ومع موجة الخسائر الأخيرة، تتفوق إسبانيا على المملكة المتحدة باعتبارها أسوأ سوق للأسهم في أوروبا هذا العام.

وبعد الخسارة في الانتخابات، وقع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اتفاقًا مع حزب بوديموس لتشكيل حكومة. ويحتاج سانشيز أيضًا إلى البحث في البرلمان الجديد عن أصوات لإنجاح الاتفاق. ويمثل ذلك صداع آخر لمستثمري الأسهم في إسبانيا الذين يتنافسون بالفعل مع سوق تكافح من أجل مواكبة نظيراتها الأوروبية وسط مشاكل في البنوك والمرافق العامة.

وقال بينجي كريلان ساندفورد، المحلل في جيفريز إن التحالف مع بوديموس "يعيد تركيز الاهتمام على القطاع المصرفي كمصدر واحد لدفع تكاليف خطط الحكومات". وأضاف "الاتفاق المبين هو المصدر الوحيد للتفاصيل حاليا ولا يوجد شيء يعالج القطاع المصرفي حتى الآن. وتحميل البنوك تكاليف إضافية لا يساعد بالتأكيد معدل الربحية الضعيف أصلا ويشكل مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي وبنك إسبانيا".

وقادت البنوك خسائر السوق يوم الأربعاء الماضي؛ حيث انخفض مؤشر إيبيكس لليوم الرابع.

وتراجع مؤشر إيبيكس 35 بنسبة 1.4% يوم الأربعاء، مما قلص مكاسبه في عام 2019 إلى 7.5%. وفي المقابل، ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 الأوسع نطاقا بنسبة 20%. ومع وجود تحالف مثير للجدل على رأس السلطة، قد لا تكون الأسهم الإسبانية في مأزق حتى الآن.

وكتب فرانسيسكو ريكيل المحلل في Alantra Equities، في مذكرة "سيكون من الصعب إدارة الائتلاف يوميًا"، مشددًا على أن تمرير ميزانية 2020 سيكون أول عقبة رئيسية يجب إزالتها. وأضاف "لا يزال خطر تكرار الانتخابات في عام 2020 مرتفعًا، ومن المرجح أن تكون الحكومة الجديدة ضعيفة".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مارس 2018

موجة ثلجية تصيب أوروبا بالشلل في أسوأ طقس منذ 27 عاما

المزيد

01 سبتمبر 2015

أسهم أوروبا تسجل أسوأ نتائج شهرية في 4 سنوات

المزيد

30 مارس 2018

أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء فصلي في عامين

المزيد

04 أكتوبر 2017

بورصات أوروبا تتراجع مع معاناة إسبانيا والبنوك من أزمة كتالونيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

باحثون ومثقفون: مشروع جلالة السلطان للمؤتلف الإنساني يمهد لإرساء التفاهم والتسامح بين الشعوب

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد.. الإثنين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذًا للتوجيهات السامية.. إطلاق مشروع "إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني"

المحليات - أخبار

اتفاقية لإنشاء مصنع حافلات بـ50 مليون دولار في "حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

14% زيادة في واردات الصين من النفط العماني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

عمان - مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة