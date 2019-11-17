الوخز بالأبر بالخيط الذهبي.. أحدث طرق تخفيف الألم! (فيديو)

ترجمة- رنا عبدالحكيم

من زيت الثعابين إلى العلاج بالموسيقى.. توصلت الإنسانية على مر السنين إلى جميع أنواع العلاج الغريبة للقضاء على الألم المزمن، لكن واحدة من أغرب تلك الطرق التي لم تُعرف من ، هي الوخز بالإبر بخيط ذهبي؛ حيث يتم زرع خيوط ذهبية صغيرة في جسم الإنسان.

ويستخدم الوخز بالإبر بخيط الذهب في البلدان الآسيوية منذ فترة طويلة لعلاج أنواع مختلفة من الألم، لكن كان يتم ذلك على استحياء. وعادة ما يتم تنفيذ هذا الإجراء من قبل معالج لم يحصل على تدريب طبي؛ حيث يقوم بغرس دائم لخيوط ذهبية صغيرة في المناطق المؤلمة في الجسم، باستخدام الوخز بالإبر. وعلى ما يبدو، يُعتقد أن إدخال هذه القطع المعقمة من الذهب يؤدي إلى تحفيز مستمر داخل الجسم وتخفيف الألم. ولا يوجد دليل على أن هذا العلاج البديل لتخفيف الآلام ناجع بالفعل، لكن الأطباء تلقوا بلاغات عن مضاعفات متعلقة بالإجراء.

وفي دراسة حالة نُشرت في المجلة الأمريكية للعلوم الطبية مؤخرا، عرض الطبيبين جايونغ تشو ويونغ سيك بارك من مستشفى سيؤول الوطني الجامعي حالة امرأة كورية تبلغ من العمر 39 عامًا تحولت إلى الوخز بالإبر بخيط ذهبي لعلاج صداعها. وفي هذه الحالة بالذات، لم يتم الإبلاغ عن أي مضاعفات مرتبطة بعشرات خيوط الذهب الموجودة في رأس المرأة، لكن الطبيبين ذكرا حالات أخرى ظهرت فيها أعراض مثل الالتهاب الموضعي وتشكيل بعض أنواع الأورام.