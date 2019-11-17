الأحد, 17 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

الوخز بالأبر بالخيط الذهبي.. أحدث طرق تخفيف الألم! (فيديو)

الأحد 17 نوفمبر 2019 02:06 ص بتوقيت مسقط

الوخز بالأبر بالخيط الذهبي.. أحدث طرق تخفيف الألم! (فيديو)

 

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

من زيت الثعابين إلى العلاج بالموسيقى.. توصلت الإنسانية على مر السنين إلى جميع أنواع العلاج الغريبة للقضاء على الألم المزمن، لكن واحدة من أغرب تلك الطرق التي لم تُعرف من ، هي الوخز بالإبر بخيط ذهبي؛ حيث يتم زرع خيوط ذهبية صغيرة في جسم الإنسان.

ويستخدم الوخز بالإبر بخيط الذهب في البلدان الآسيوية منذ فترة طويلة لعلاج أنواع مختلفة من الألم، لكن كان يتم ذلك على استحياء. وعادة ما يتم تنفيذ هذا الإجراء من قبل معالج لم يحصل على تدريب طبي؛ حيث يقوم بغرس دائم لخيوط ذهبية صغيرة في المناطق المؤلمة في الجسم، باستخدام الوخز بالإبر. وعلى ما يبدو، يُعتقد أن إدخال هذه القطع المعقمة من الذهب يؤدي إلى تحفيز مستمر داخل الجسم وتخفيف الألم. ولا يوجد دليل على أن هذا العلاج البديل لتخفيف الآلام ناجع بالفعل، لكن الأطباء تلقوا بلاغات عن مضاعفات متعلقة بالإجراء.

وفي دراسة حالة نُشرت في المجلة الأمريكية للعلوم الطبية مؤخرا، عرض الطبيبين جايونغ تشو ويونغ سيك بارك من مستشفى سيؤول الوطني الجامعي حالة امرأة كورية تبلغ من العمر 39 عامًا تحولت إلى الوخز بالإبر بخيط ذهبي لعلاج صداعها. وفي هذه الحالة بالذات، لم يتم الإبلاغ عن أي مضاعفات مرتبطة بعشرات خيوط الذهب الموجودة في رأس المرأة، لكن الطبيبين ذكرا حالات أخرى ظهرت فيها أعراض مثل الالتهاب الموضعي وتشكيل بعض أنواع الأورام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يونيو 2017

أحدث فيديو لأسمن امرأة في العالم

المزيد

06 أغسطس 2016

دراسة: الوخز بالإبر يبطئ الإصابة بالخرف

المزيد

31 ديسمبر 2015

أمل رغم الألم

المزيد

15 مايو 2018

أقشر جلد الألم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

باحثون ومثقفون: مشروع جلالة السلطان للمؤتلف الإنساني يمهد لإرساء التفاهم والتسامح بين الشعوب

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد.. الإثنين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذًا للتوجيهات السامية.. إطلاق مشروع "إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني"

المحليات - أخبار

اتفاقية لإنشاء مصنع حافلات بـ50 مليون دولار في "حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

14% زيادة في واردات الصين من النفط العماني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

عمان - مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة