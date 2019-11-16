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زيارات ميدانية لـ"اقتصادية الدقم" ومينائي صحار وصلالة مطلع العام المقبل

الجابري يُطلع وزير التجارة والصناعة المصري على الفرص الاستثمارية بالسلطنة

السبت 16 نوفمبر 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

الجابري يُطلع وزير التجارة والصناعة المصري على الفرص الاستثمارية بالسلطنة

مسقط – العمانية

 

استقبل معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج وتنمية الصادرات "إثراء" أمس معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وبحث اللقاء سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتنظيم زيارات ميدانية للمناطق الاقتصادية في البلدين.

وأوضح معالي الجابري أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد تنظيم زيارات ميدانية للجانب المصري تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار وميناء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة ومنطقة الرسيل الصناعية بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات الاقتصادية الواعدة كالصناعات التحويلية واللوجستيات.

وأكد معاليه أنَّ السلطنة تأمل زيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية، معتبرًا أنَّه بإمكان رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية في السلطنة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص لتخزين البضائع وتصديرها إلى الدول المجاورة كالهند وغيرها من الدول الأخرى.

 

 

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