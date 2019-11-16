"التخصيص والشراكة" توقع اتفاقية مع "CNO الكورية" لنقل تقنية خطوط إنتاج ذخائر

مسقط – الرؤية

تزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، وقعت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اتفاقية مع شركة سي أن أو (CNO) الكورية لنقل تقنية خطوط إنتاج ذخائر للشركة العُمانية لإنتاج الذخائر، في إطار التزام شركة سي أن أو ببرنامج توازن عُمان المعروف عالمياً ببرنامج الأوفست.

وتعد (CNO) من الشركات الكورية الرائدة والمتقدمة في تصنيع الذخائر. وسيوفر المشروع خطوط إنتاج جديدة لصناعة الذخائر في السلطنة وتوفير مزيد من فرص العمل للكوادر العمانية. ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الدكتور ظافر بن عوض مرعي الشنفري الرئيس التنفيذي ومن جانب شركة سي أن أو سيهونج أوه الرئيس التنفيذي.

كما وقعت الشركة العمانية لإنتاج الذخائر اتفاقية مشروع زيادة خطوط إنتاج جديدة مع شركة (سي أن أو). ووقع الاتفاقية من جانب الشركة العمانية الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي المدير العام للشركة العمانية لإنتاج الذخائر. وتعد هذه الشراكة ذات أهمية خاصة وإضافة فعَّالة للصناعات العسكرية بالسلطنة لتلبية متطلبات الأجهزة العسكرية والأمنية.

ورحَّب الدكتور ظافر الشنفري بالاتفاقية التي تأتي تجسيدا لأهداف برنامج توازن عُمان لخلق شراكات استثمارية جديدة مع كبريات الشركات الرائدة حول العالم، وقال: يأتي المشروع ترجمة لأهداف الهيئة الرامية إلى نقل التقنية المتقدمة والحديثة لتعزيز الصناعات العسكرية للسلطنة. وسنعمل من خلال شراكتنا مع شركة سي أن أو على إنشاء خطوط إنتاج جديدة في الشركة العمانية لإنتاج الذخائر خلال السنوات الثلاث القادمة بهدف تعزيز الشركة بالتقنيات المتقدمة.

وقال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي المدير العام للشركة العُمانية لإنتاج الذخائر إن الاتفاقية تجسد الرؤية الاستراتيجية للشركة في الدخول في الصناعات العسكرية والتكامل في هذا المجال لتلبية متطلبات قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية حيث سيجري تزويد مصنع إنتاج الذخائر بـ 6 خطوط إنتاج إضافية. وسيُساهم المشروع في خلق فرص وظيفية للكوادر العمانية للدخول في مجال الصناعات الدفاعية.