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30.131 مليون برميل إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام في أكتوبر

السبت 16 نوفمبر 2019 12:54 م بتوقيت مسقط

30.131 مليون برميل إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام في أكتوبر

مسقط - العمانية

بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال شهر أكتوبر الماضي 30 مليونًا و131 ألفًا و845 برميلًا، أي بمعدل يومي قدره 971 ألفًا و995 برميلًا

وسجل إجمالي كميات النفط الخام العُماني المصدرة للخارج في شهر أكتوبر الماضي 30 مليونًا و540 ألفًا و423 برميلًا، لتستحوذ واردات الصين على ما نسبته 96ر91 بالمائة من مجمل صادرات النفط الخام العُماني

وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر المقبل 26ر60 دولار أمريكي للبرميل منخفضًا بمقدار 56ر1 دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الجاري

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