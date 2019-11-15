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بالصور: أمام المقام السامي.. عدد من أصحاب المعالي والسعادة يؤدون قسم اليمين

الجمعة 15 نوفمبر 2019 01:14 ص بتوقيت مسقط

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مسقط- العمانية

أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ببيت البركة يوم الخميس عدد من أصحاب المعالي والسعادة؛ حيث أدى القسم كلٌ من:

معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي أمين عام وزارة المالية، ومعالي المهندسة عزة بنت سليمان بن سعيد الاسماعيلية وزيرة التقنية والاتصالات، ومعالي الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون، ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، ومعالي المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي رئيس بلدية مسقط، وسعادة نصر بن خميس بن محمد الصواعي المدعي العام.

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