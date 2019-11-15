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جلالة السلطان يودع السفير الأمريكي

الجمعة 15 نوفمبر 2019 01:12 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يودع السفير الأمريكي

مسقط- الرؤية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ببيت البركة يوم الخميس سعادة السفير مارك جي سفيرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة، وذلك لتوديع جلالته بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى السلطنة.

وخلال المقابلة شكر سعادة السفير جلالة السلطان المعظم على ما لقيه من دعم ومساندة في تأدية مهام عمله لخدمة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين كما عبّر عن صادق تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيد التقدم والرقي والازدهار، وقد شكر جلالة السلطان المعظم سعادة السفير على الجهود التي بذلها في تعزيز علاقات البلدين الطيبة، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

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