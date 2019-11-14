مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 439ر0 بالمائة

مسقط - العمانية

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (94ر4083) نقطة مرتفعًا بـ (83ر17) نقطة وبنسبة (439ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (11ر4066) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(886) ألفًا و(309) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (55ر30) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(715) ألفًا و(935) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (102ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (83ر18) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (364) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (28ر19) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (248) ألف ريال عماني أي ما نسبته (14ر13) بالمائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (116) ألف ريال عماني وبنسبة (15ر6) بالمائة.