سماح الضاهر| ألمانيا

في الشرقِ البهي

ألفُ غصةٍ وألفُ وجَع

تضجُ بها ليالينا

حيث ثالوثُ التأليه

يتربع على قلوبنا

هناك......

الوطن ليس للجميع...

الدين ليس للجميع...

والحياة ليست للجميع

مهزلة أيامُ عمرنا

حيث ما زالت

اعترافات الريح

على جدران الصمت

القابع في أرواحنا

تعلن الرضوخ

لعبثِ أسياد الدماء

محنطة هي أحلامنا

مسيرةٌ في السرّ

والعلن

وها نحن

نصرخ بصمت

ونتألم على أضرحة

العابرين قسراً

هناك في وطني

قوالب مفرغة من كل شيء

إلا من جبروت الظلم

تجثوا عنوة. ...

على ما تبقى لنا من أمل

في الشرق الجميل

كل شيء مباح

إلا كرامة العيش

ونحن ما نزال

نخوض حروب ليست حروبنا

وندخل في قضايا ليست قضايانا

في فضاءٍ لم يعد لنا فيه

لقمةُ عيش

أو بصيص أمل

عبيدٌ نحنُ

في زمنِ الثورات الملغوم

قطيعٌ يجترُّنا الموت البطيء

على عتبات الذل المُغدق

بالذل.