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مجلس عُمان ودعم الممارسة الشوروية

الخميس 14 نوفمبر 2019 08:24 ص بتوقيت مسقط

مجلس عُمان ودعم الممارسة الشوروية

مع انعقاد أولى جلسات مجلس الدولة، اليوم، وكذلك الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى، تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني التشريعي والرقابي في مجلس عُمان؛ في لحظةٍ تاريخيةٍ لا تتكرر سوى كل أربع سنوات، لتكتبَ فصلًا جديدًا في ملحمة الإنجاز والعطاء، التي يُسطِّرها أبناء الوطن المخلصين، كلٌّ في مجال اختصاصه.

ولقد ارتأت الحكمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أن تنطلقَ مسيرة الشورى في بلادنا على مساريْن متوازييْن يدعمان بعضهما البعض؛ هما: مجلس الدولة ومجلس الشورى، وهو نظامٌ معمول به في أعرق الأنظمة البرلمانية؛ مما يعكسُ مواكبة تجربتنا الشوروية للمتغيرات في العصر الحالي.

... إنَّ انطلاقَ أعمال الفترة السابعة من مجلس عُمان، يتزامَن مع تحديات عدة ومسؤوليات مختلفة، يأمل المجتمع أن يتمكَّن المجلس من تجاوزها ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

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