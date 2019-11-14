"كوريا تايمز": معالجة الأزمة الاقتصادية تستلزم تعاون الحكومة والمعارضة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال هونج نام كي وزير الاقتصاد والمالية الكوري الاثنين إن حكومته ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي في البلاد أعلى من 2.2% إلى 2.3% العام المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.2% و2.3% على التوالي في عام 2020. ومن غير المرجح أن يكون توقعات النمو الحكومي، الذي سيصدر في منتصف ديسمبر، مختلفًا كثيرًا عن هؤلاء.

وفي مؤتمر صحفي، قال هونج إنه يشعر بالأسف لأن البلاد فشلت في تحقيق هدف النمو البالغ 2.4% إلى 2.5% هذا العام. ومع ذلك، يقول معظم الخبراء الاقتصاديين إنه سيكون من الصعب على كوريا تحقيق نمو بنسبة 2% لعام 2019. وإذا تحولت هذه المخاوف إلى حقيقة، فسوف يمثل هذا أقل معدل نمو منذ عام 2009 عندما توسع الاقتصاد بنسبة 0.8%.

وهذا ما يفسر لماذا يجب أن تركز السياسة الاقتصادية للحكومة على استعادة إمكانات النمو في البلاد. وإذا ظل الاقتصاد غارقًا في النمو المتدني، فإنه يُخشى أن يتبع النموذج الياباني فيما يخص الركود طويل الأمد. ولتعزيز الاقتصاد المتدهور، يجب على الحكومة والبنك المركزي حشد جميع الأدوات المالية والنقدية المتاحة مع تمكين القطاع الخاص.

ومع ذلك، يجب أن تعمل المدخلات المالية بمثابة مضخة تمهيدية لاستعادة نشاط القطاع الخاص.

وأضاف الوزير هونج "إن أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد هي فقدان الحيوية في القطاع الخاص، والنمو البطيء وسط التباطؤ العالمي، وانخفاض إمكانات النمو بسبب فشل إعادة الهيكلة، وانخفاض الإنتاجية".

وعلقت صحيفة كوريا تايمز في افتتاحيتها قائلا: إنه من أجل الشركات المترددة على الاستثمار، يجب على الحكومة أولاً إزالة العقبات، وإذا فشلت الجمعية الوطنية (البرلمان) في إقرار مشاريع قوانين إلغاء القيود التنظيمية خلال الدورة الحالية، فستكتب نهايتها. ويتعين على الحكومة والحزب الحاكم، بطبيعة الحال، إظهار حكمة سياسية أكثر نشاطًا، لكن يظل تعاون أحزاب المعارضة شرطا أساسيا. وتحتاج الأحزاب سواء الحاكمة أو المعارضة إلى العمل المشترك في القضايا الاقتصادية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بسبل عيش الأفراد. فقد حان الوقت لهم لمساعدة الاقتصاد على استعادة قوته.