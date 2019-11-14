المربى وزبدة الفول السوداني.. غرامة مرورية في جامعة أمريكية!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تسمح جامعة ألاسكا أنكوريج بالولايات المتحدة للطلاب بدفع غرامات وقوف السيارات من خلال تبرعات بمواد غذائية مثل زبدة الفول السوداني وغيرها للطلاب المحتاجين.

ويمكن للطالب أن يتبرع بعبوتين لمحو 10 دولارات من الغرامات في حين أن خمس عبوات تلغي غرامات قدرها 60 دولار.

وقالت الجامعة أنه مسموح بمربى أو زبدة فول سوداني أو أي معلبات أخرى. يجب أن تكون المعلبات جميعها تجارية وليست مصنوعة في المنزل والا تكون مفتوحة او منتهية صلاحيتها.

وسيتم توزيع المعلبات على الطلاب المحتاجين عن طريق مركز مختص في الجامعة.