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بالفيديو.. "حفرة التأمل" تثير الدهشة في هولندا!

الخميس 14 نوفمبر 2019 01:40 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "حفرة التأمل" تثير الدهشة في هولندا!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أثارت جامعة رادبود في مدينة نيميجين الهولندية الدهشة من خلال ما يعرف بـ"قبر التطهير"، وهو حفرة في الأرض قامت الجامعة بحفرها من أجل أن يستلقي الطلاب فيها لمدة تصل إلى 3 ساعات للتفكير فيما هو مهم بالنسبة لهم.

وحُفر هذا القبر في عام 2009 وكان جزءا من مشروعا مدته سنتين وانتهى عام 2011. وأعيد حفره هذا العام بناء على مطلب شعبي. ويمكن للطالب التسجيل لمدة 30 دقيقة حتى ثلاث ساعات. لا يُسمح لهم بأخذ هواتفهم أو أي كتب معهم في القبر، مما يسمح لهم بالتفكير في حياتهم ومحيطهم وموتهم الذي لا مفر منه.

ووفرت الجامعة مقعدا بجانب القبر لمن لا يريد الاستلقاء. ومنذ إعادة حفر هذا القبر في يونيو هذا العام قام عشرات الأشخاص بتجربته.

 

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