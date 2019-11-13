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اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تُشارك في مؤتمر دولي بنيبال

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:56 م بتوقيت مسقط

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تُشارك في مؤتمر دولي بنيبال

 

مسقط – الرؤية

شارك فريق من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في فعاليات المؤتمر الدولي «حماية حقوق العمال المهاجرين» والذي أُقيمت فعالياتهُ في العاصمة النيبالية كاتماندو بتنظيم من لجنة حقوق الإنسان في النيبال، وبمُشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وممثلين وخبراء من الشبكات الحكومية، والمجتمع المدني، والجهات المعنية بحقوق الإنسان.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم أهم التحديات والفرص المُتاحة لحماية حقوق العمال المهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة لرسم الخطط الاستراتيجية الفعالة لحماية العمال المهاجرين، واقتراح إجراءات وأساليب لتنفيذ أهداف أوسع للمؤتمر من خلال تشكيل إطار عمل تعاوني، وتوطيد التعاون بين المؤسسات الوطنية بالشراكة مع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بحماية الحقوق، وتعزيز الشراكة والتعاون لخلق سياسة وإجراءات فعالة.

مثل اللجنة في هذه المشاركة وفد مكون من محمد بن أحمد الرواحي عضو الجنة، وأحمد بن عبدالله المحروقي مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية، وعمر بن سعيد المنذري مدير مكتب المعلومات والبحوث باللجنة.

 

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