معرض رسالة الإسلام يفتتح محطته الـ 130 في جاكرتا.. اليوم

جاكرتا - العمانية

يفتتح بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم غد الخميس معرض رسالة الإسلام من عُمان في محطته الـ ١٣٠ والذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع سفارة السلطنة في جمهورية إندونيسيا والمكتبة الوطنية بجاكرتا.

يرعى حفل الافتتاح الذي سيقام بالمكتبة الوطنية معالي علوي عبدالرحمن شهاب مستشار رئيس الجمهورية الإندونيسية المبعوث الشخصي للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي بحضور صاحب السمو السيد نزار بن الجلندى آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية إندونيسيا وعدد من المسؤولين الإندونيسيين وجمع من السلكين الدبلوماسي والقنصلي في جاكرتا ورؤساء الجامعات والمراكز الدينية والمهتمين، وممثلين من مختلف المؤسسات العالمية العاملة في نشر قيم التعارف والوئام الإنساني.​

ويهدف المعرض الذي تستمر أعماله 4 أيام إلى التعريف بجهود السلطنة في نشر وتعزيز ثقافة التعايش السلمي والتفاهم والوئام بين الأمم والثقافات والشعوب والدعوة إلى احترام المقدسات والتأكيد على القيم الإنسانية المشتركة ونبذ التطرف والعنف والكراهية.​

ويسعى معرض رسالة الإسلام من عُمان إلى تعزيز قيم التفاهم والوئام والحوار بين مختلف شعوب العالم، ساعيًا إلى تقديم صورة لجوهر الدين الإسلامي وقيمه ومبادئه السمحة، التي تنطلق من المساواة بين البشر، ومن الحرص على الحياة وإعمار الأرض، وتحقيق الخير والسلام للبشرية جمعاء إيمانًا من السلطنة بأهمية وضرورة أن يسود السلام والاستقرار أرجاء العالم.​

وتتزامن هذه المحطة من المعرض مع احتفاء دول العالم باليوم العالمي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر من كل عام، ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص السلطنة والتزامها بنشر وتعزيز القيم المشتركة والتفاهم المتبادل والتعايش السلمي بين الدول والثقافات والشعوب​.