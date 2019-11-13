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بحث التعاون بين "النماء" ومُربي الدواجن بالظاهرة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:11 م بتوقيت مسقط

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عبري - ناصر العبري

نظَّمتْ المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الظاهرة، أمس، لقاءً مفتوحاً ضمَّ مُمثلي شركة النماء للدواجن والمهتمين بتربية الدواجن في ولايات محافظة الظاهرة.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبيه ألقاها المهندس سالم بن سعود الكندي مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الظاهرة؛ قال فيها: يأتي اللقاء ثمرة للاجتماع الذي عُقِد بحضور معالي الدكتور وزير الزراعه والثروة السمكية، وسعادة الشيخ محافظ الظاهرة، ورجال الأعمال ومربي الثروة الحيوانية مع المعنين من شركة النماء للدواجن، وهي إحدى أذرع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بالسلطنة لتلبية مطالب صغار المربين والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للتعريف بآليات العمل والإنتاج والتسويق بالشركة، ومناقشة أوجه التعاون بين الشركة والمربين في مجال تربية الدواجن؛ للتغلب على تخوفات مربي الدواجن من التسويق في ظل إنتاج الشركات الكبرى للدواجن في السلطنة. واختتم كلمته بقوله: نأمل تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، ونؤكد حرصنا على اتباع معايير الجودة في الإنتاج واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنتاج الدواجن.

وقدم المهندس يعقوب بن منصور الرقيشي مدير عام شركة النماء للدواجن، كلمه؛ قال فيها: إنَّ الشركة أحد مشاريع الأمن الغذائي، وهي أحد أعمدة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وتعد ثالث أكبر مشروع على مستوى دول الخليج العربي برأس مال يصل إلى 100 مليون ريال عماني، وتخضع بجميع أقسامها الإنتاجية إلى أنظمة الجودة المعتمدة دوليًّا، ولنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

وقال مدير عام النماء للدواجن: سنولي تعيين الأيدي العمانية بشركتنا جل اهتمامنا، وبدايتنا مطمئنة بتعيين الشباب العماني، وسندعم المشروع بمختلف قطاعات الشركة.

من جانبه، قال المهندس محمد ربيع مدير الإنتاج بشركة النماء للدواجن، محاضرة؛ استعرض فيها خطة الشركة لتسويق منتجاتها من اللحوم البيضاء ومدى أهمية منتجاتها في دعم السوق المحلي وخطة الشركة للتصدير، مؤكدا أنَّ إنتاج الشركة لا يؤثر على إنتاج صغار مربي الدواجن في السلطنة وتعمل على دعم هذه الفئة بتوفير الصيصان وغيرها.

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