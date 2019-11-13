من هو الأديب العراقي الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب؟

مسقط- الرؤية

فاز الشاعر والكاتب العراقي باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، في مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب.

وباسم فرات أديب عراقي صدرت له عدة أعمال، كان آخرها ديوان "مبكرا في صباح بعيد" الصادر عن سلسلة الإبداع العربي ضمن إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو الديوان التاسع له في تجربته الشعرية"، ويضم 34 قصيدة، تكشف ملامح متنوعة من مناخات الطفولة وعوالمها الشجية؛ حيث الحنين الدائم إلى المكان الأول، يأتي مسكونًا بالدهشة، حين عاد الشاعر إلى موطنه –العراق- بعد غياب قسري امتدَّ لما يقارب العشرين سنة، فوجد أمكنة طفولته ببيوتها وأزقتها قد استبدلت، وحلت محلها عمارات تجارية من الخرسانة المسلحة، كما انعكست أجواء الترحال ورمزية الذهاب والإياب، على عدد من القصائد.

وكان قد صدر للشاعر من قبل دواوين: "أشد الهديل" 1999، "خريف المآذن" 2002، "أنا ثانية" 2006، "بلوغ النهر" 2012، "أشهق بأسلافي وأبتسم" 2014، "أهزّ النسيان" 2017، "محبرة الرعاة" 2017، و"فأس تطعن الصباح".

وله أيضًا كتب في أدب الرحلات: "مسافر مقيم.. عامان في أعماق الإكوادور"، "الحلم البوليفاري.. رحلة كولومبيا الكبرى"، "لا عُشبة عند ماهوتا.. من منائر بابل إلى جنوب الجنوب"، و"طواف بوذا.. رحلاتي إلى جنوب شرقي آسيا"، و"لؤلؤة واحدة وألف تل.. رحلات بلاد أعالي النيل".