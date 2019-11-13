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رسمياً .. السعودية والإمارات والبحرين يشاركون في "خليجي 24"

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:23 م بتوقيت مسقط

رسمياً .. السعودية والإمارات والبحرين يشاركون في "خليجي 24"

 

عواصم – الوكالات

أعلنت اتحادات كرة القدم في السعودية والإمارات والبحرين مشاركة منتخباتها في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" التي ستحتضنها قطر أواخر الشهر الجاري.

وبينت الاتحادات في بيانات عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل أن الموافقة على المشاركة في "خليجي 24" جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إليها للمشاركة في البطولة.

ونشر الاتحاد الإماراتي بيانا جاء فيه: "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة ، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة".

وكان اتحاد كأس الخليج العربي أعلن عن إقامة البطولة بمشاركة خمسة منتخبات هي قطر (الدولة المنظمة) وعُمان والكويت والعراق واليمن.

وأجريت القرعة في الدوحة قبل نحو ثلاثة أسابيع، على أن تقام هذه النسخة بنظام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة، ولكن في ضوء المعطيات الجديدة سيتم إعادة القرعة والعودة لنظام المنافسة على شكل مجموعتين.

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