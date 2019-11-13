محمد مؤسِّسُ دَولةِ الحُبِّ

علي العكيدي | العراق

لغةٌ معَطَلَّةٌ وَشِعرٌ حَائرُ

ومَطالِع ٌلم تكتَملْ وخَواطِرُ

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وجَفافُ قافيةٍ تُراوِدُ بِئْرَها

وعَلى مَداخِلها سَحَابٌ عَابِرُ

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مِنْ أينَ تَبْتَدئُ القَصِيدَةُ عرْضَها

والأبجَديَّةُ فِي السّطُورِ تُحَاذِرُ

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ومُحَاوَلاتٌ لاسْتعَادَة ِ غائِب ٍ

طفْلُ القَصِيدةِ ِخائفٌ ٌوَمُحَاصَرُ

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قَلمٌ خَجول ٌفي يَدٍ مُنْصَاعَةٍ

تُمْلى عَليهَا في الخَفَاءِ أوَامِرُ

//

بيْنَ القُصَاصَات ِالكَثِيرةِ مَطْلعٌ

طَرحَ الحَقيقَةَ والرُّؤى تَتَواتَرُ

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هَذا رسُولُ الله ِأعْظَمُ كائنٍ

في مَدْحِهِ مَاذا يَقُولُ الشّاعِرُ؟؟

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لا الشَّرحُ لا الإيْجازُ يبْلغُ قَدْرَهُ

لن تَبْلُغَ الفَضْلَ العَظِيم َ دَفَاتِرُ

//

لن تنْجَحَ الكَلمَات ُفِي تِبْيانِها

مَهْما تُصَعِّد نَبْضَهَا وتُكابِرُ

//

فالشِّعر ُفِي كلِّ الأُمُورِ مُحَلِّقٌ

إلاّبمحْرابِ النُبوّةِ قَاصِرُ

//

غَارٌ وَصِدّيْقٌ وعُشُّ حَمَامَةٍ

والعَنْكبُوتُ مَع الخُيوطِ يُناوِرُ

//

طُرُقُ المَدِينةِ أشْرَقَتْ بخُطَاهُمَا

وَعَلى مَداخِلها تَلُوحُ بَشَائِرُ

//

الرَّحْمةُ المُهداةُ يَصْنعُ عَالمَا ً

جَمَعَتْه فِي أرْضِ السَّلامِ أَوَاصِرُ

//

المُصْطَفَى الهَادِي يَشُّقُّ طَرِيقَهُ

مَا أوقَفتْهُ مَصَاعِبٌ وَمَخَاطِرُ

//

وَمُرافَعاتُ العَدْلِ تَفْرِضُ نفْسَها

كي لا يَسُودَ الكَونَ حُكْمٌ جَائِرُ

//

الحُبُّ قَانُونُ التَّعايُشِ لم تَعُدْ

للبُغْضِ في طُرُقِ القُلوبِ مَحَاوِرُ

//

مَنظُومةُ التّاريخِ تتبعُ ظلّهُ

وتَشُعُّ منْ خُطُواتِهِ وَتُجَاهُرُ

//

فوقَ الجِباهِ السُّمرِ تكْتب ُ مَطْلعاً

مُحمّدٍ .. ولّى الزَّمَانُ الغَابرُ

//

وأتَى زَمَانٌ فِيهِ تُرْفَع ُرايةٌ

للحُبِّ في كلِّ القلوبِ تُسافِرُ

//

ويعُودُ للحَقِّ المُضَاعِ زمَانُه

وتُساقُ للحقلِ المُبادِ بيَادرُ

//

عبَثاً تُجرّبُ حَظّها في وصْفهِ

مِسْكينة ٌهَذي الحُروفُ تُغامِرُ

//

هذا الذِي سَبق َالعَبادَ بخُلقِهِ

وبفضلهِ عادَ السّحابُ المَاطرُ

//

بَركاتُه ُحلّتْ فأحْيتْ أمّةً

وتبارَكتْ في العالمِينَ مَنابِرُ

//

ما قَاله ُالشعراء ُيبْقَى عَاجِزاً

ماذا سَيكتُبُ ُبعْدهُ المُتَشَاعِرُ

//

هذا مؤسِّسُ دَولةِ الحُبِّ التّي

ما حدّدتْها أبْحٌرٌ وَسَواتِرُ

//

رَجُلٌ بحَجْم ِالأرْضِ مَدخَل ُقلبِهِ

ونَمَتْ بخُضْرَةِ راحتَيهِ حَواضِرُ

//

هَزَمَ الظلامَ فما تَطاوَلَ مَرّةً

منْ بعْدِ أنْ أقْصاهُ نُورٌ غَامِرُ

//

بِصِفاتِه كانَ التَّفَرّْدُ حاضِراً

وَأوَائِلٌ شَهِدُوا لَه وَأوَاخِرُ

//

وجْهٌ لأحْزانِ البَسِيطةِ مَاحِقٌ

قَلبٌ بِسُلطَانِ المَحَبَّةِ عَامِرُ

//

مِيمٌ فحَاءٌ ثم َّمِيْمٌ شُدّدتْ

دالٌ بختمِ محمّدٍ تَتَفاخَرُ