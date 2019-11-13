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محمد مؤسِّسُ دَولةِ الحُبِّ

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 09:23 ص بتوقيت مسقط

محمد مؤسِّسُ دَولةِ الحُبِّ

 

علي العكيدي | العراق

 

لغةٌ معَطَلَّةٌ وَشِعرٌ حَائرُ

                                ومَطالِع ٌلم تكتَملْ وخَواطِرُ

//

وجَفافُ قافيةٍ تُراوِدُ بِئْرَها

                                وعَلى مَداخِلها سَحَابٌ عَابِرُ

//

مِنْ أينَ تَبْتَدئُ القَصِيدَةُ عرْضَها

                              والأبجَديَّةُ فِي السّطُورِ تُحَاذِرُ

//

ومُحَاوَلاتٌ لاسْتعَادَة ِ غائِب ٍ

                           طفْلُ القَصِيدةِ ِخائفٌ ٌوَمُحَاصَرُ

//

قَلمٌ خَجول ٌفي يَدٍ مُنْصَاعَةٍ

                           تُمْلى عَليهَا في الخَفَاءِ أوَامِرُ

//

بيْنَ القُصَاصَات ِالكَثِيرةِ مَطْلعٌ

                         طَرحَ الحَقيقَةَ والرُّؤى تَتَواتَرُ

//

هَذا رسُولُ الله ِأعْظَمُ كائنٍ

                     في مَدْحِهِ مَاذا يَقُولُ الشّاعِرُ؟؟

//

لا الشَّرحُ لا الإيْجازُ يبْلغُ قَدْرَهُ

                      لن تَبْلُغَ الفَضْلَ العَظِيم َ دَفَاتِرُ

//

لن تنْجَحَ الكَلمَات ُفِي تِبْيانِها

                         مَهْما تُصَعِّد نَبْضَهَا وتُكابِرُ

//

فالشِّعر ُفِي كلِّ الأُمُورِ مُحَلِّقٌ

                           إلاّبمحْرابِ النُبوّةِ قَاصِرُ

//

غَارٌ وَصِدّيْقٌ وعُشُّ حَمَامَةٍ

                     والعَنْكبُوتُ مَع الخُيوطِ يُناوِرُ

//

طُرُقُ المَدِينةِ أشْرَقَتْ بخُطَاهُمَا

                       وَعَلى مَداخِلها تَلُوحُ بَشَائِرُ

//

الرَّحْمةُ المُهداةُ يَصْنعُ عَالمَا ً

                جَمَعَتْه فِي أرْضِ السَّلامِ أَوَاصِرُ

//

المُصْطَفَى الهَادِي يَشُّقُّ طَرِيقَهُ

                   مَا أوقَفتْهُ مَصَاعِبٌ وَمَخَاطِرُ

//

وَمُرافَعاتُ العَدْلِ تَفْرِضُ نفْسَها

                  كي لا يَسُودَ الكَونَ حُكْمٌ جَائِرُ

//

الحُبُّ قَانُونُ التَّعايُشِ لم تَعُدْ

               للبُغْضِ في طُرُقِ القُلوبِ مَحَاوِرُ

//

مَنظُومةُ التّاريخِ تتبعُ ظلّهُ

                     وتَشُعُّ منْ خُطُواتِهِ وَتُجَاهُرُ

     //                

فوقَ الجِباهِ السُّمرِ تكْتب ُ مَطْلعاً

                    مُحمّدٍ .. ولّى الزَّمَانُ الغَابرُ

//

وأتَى زَمَانٌ فِيهِ تُرْفَع ُرايةٌ

                    للحُبِّ في كلِّ القلوبِ تُسافِرُ

//

ويعُودُ للحَقِّ المُضَاعِ زمَانُه

                      وتُساقُ للحقلِ المُبادِ بيَادرُ

//

عبَثاً تُجرّبُ حَظّها في وصْفهِ

                مِسْكينة ٌهَذي الحُروفُ تُغامِرُ

//

هذا الذِي سَبق َالعَبادَ بخُلقِهِ

                وبفضلهِ عادَ السّحابُ المَاطرُ

//

بَركاتُه ُحلّتْ فأحْيتْ أمّةً

                 وتبارَكتْ في العالمِينَ مَنابِرُ

 //

ما قَاله ُالشعراء ُيبْقَى عَاجِزاً

                ماذا سَيكتُبُ ُبعْدهُ المُتَشَاعِرُ

//

هذا مؤسِّسُ دَولةِ الحُبِّ التّي

                     ما حدّدتْها أبْحٌرٌ وَسَواتِرُ

//

رَجُلٌ بحَجْم ِالأرْضِ مَدخَل ُقلبِهِ

            ونَمَتْ بخُضْرَةِ راحتَيهِ حَواضِرُ

//

هَزَمَ الظلامَ فما تَطاوَلَ مَرّةً

             منْ بعْدِ أنْ أقْصاهُ نُورٌ غَامِرُ

//

بِصِفاتِه كانَ التَّفَرّْدُ حاضِراً

                وَأوَائِلٌ شَهِدُوا لَه وَأوَاخِرُ

//

وجْهٌ لأحْزانِ البَسِيطةِ مَاحِقٌ

              قَلبٌ بِسُلطَانِ المَحَبَّةِ عَامِرُ

//

مِيمٌ فحَاءٌ ثم َّمِيْمٌ شُدّدتْ

                 دالٌ بختمِ محمّدٍ تَتَفاخَرُ

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