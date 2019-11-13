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أنا في ظفارَ مُولّـهٌ مُتبتِلُ

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 09:22 ص بتوقيت مسقط

أنا في ظفارَ مُولّـهٌ مُتبتِلُ

 

سمير عبد الصمد | الأردن

 

من أين أرتشفُ الجمالَ وأنهَلُ

وبكلِّ ناحيةٍ لحسنِك جدولُ

//

تُغري فؤادي نسمةٌ عطريةٌ

أنا في ظفارَ مُولّـهٌ مُتبتِلُ

//

البحرُ يغسلُ في صلالـةَ وجهَها

والطيبُ يحضنُ قدّها ويُدلِلُ

//

والباسقاتُ وسحرُ هاتيك الربا

ملكوا المشاعرَ، والجمالُ المُذهِلُ

//

والمجدُ والتاريخُ قد جُمعا معًا

هذي الحضارةُ شمسُها لا تأفلُ

//

غسلَ الغمامُ نفوسَ مَن قدِموا إلى

أرضِ اللبانِ،  فطابَ فيها المنزلُ

//

مهلًا بني أمّي، تبوحُ جوارحي

إني إلى الناسِ الكرامِ لأميَلُ

//

وأنا أودّعُها بخفقةِ عاشقٍ

مُتلـهِّـفٍ ، وبها الفؤادُ موكِّـلُ

//

هذا قليلٌ من كثيرِ محاسنٍ

"ولقد زها بظفارَ ما هو أجملُ"

......

هامش:

مجاراة لقصيدة الشاعر أحمد بن هلال العبري بعنوان (بظفار ما هو أجمل)

 

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