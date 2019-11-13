سمير عبد الصمد | الأردن

من أين أرتشفُ الجمالَ وأنهَلُ

وبكلِّ ناحيةٍ لحسنِك جدولُ

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تُغري فؤادي نسمةٌ عطريةٌ

أنا في ظفارَ مُولّـهٌ مُتبتِلُ

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البحرُ يغسلُ في صلالـةَ وجهَها

والطيبُ يحضنُ قدّها ويُدلِلُ

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والباسقاتُ وسحرُ هاتيك الربا

ملكوا المشاعرَ، والجمالُ المُذهِلُ

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والمجدُ والتاريخُ قد جُمعا معًا

هذي الحضارةُ شمسُها لا تأفلُ

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غسلَ الغمامُ نفوسَ مَن قدِموا إلى

أرضِ اللبانِ، فطابَ فيها المنزلُ

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مهلًا بني أمّي، تبوحُ جوارحي

إني إلى الناسِ الكرامِ لأميَلُ

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وأنا أودّعُها بخفقةِ عاشقٍ

مُتلـهِّـفٍ ، وبها الفؤادُ موكِّـلُ

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هذا قليلٌ من كثيرِ محاسنٍ

"ولقد زها بظفارَ ما هو أجملُ"

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هامش:

مجاراة لقصيدة الشاعر أحمد بن هلال العبري بعنوان (بظفار ما هو أجمل)