سمير عبد الصمد | الأردن
من أين أرتشفُ الجمالَ وأنهَلُ
وبكلِّ ناحيةٍ لحسنِك جدولُ
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تُغري فؤادي نسمةٌ عطريةٌ
أنا في ظفارَ مُولّـهٌ مُتبتِلُ
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البحرُ يغسلُ في صلالـةَ وجهَها
والطيبُ يحضنُ قدّها ويُدلِلُ
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والباسقاتُ وسحرُ هاتيك الربا
ملكوا المشاعرَ، والجمالُ المُذهِلُ
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والمجدُ والتاريخُ قد جُمعا معًا
هذي الحضارةُ شمسُها لا تأفلُ
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غسلَ الغمامُ نفوسَ مَن قدِموا إلى
أرضِ اللبانِ، فطابَ فيها المنزلُ
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مهلًا بني أمّي، تبوحُ جوارحي
إني إلى الناسِ الكرامِ لأميَلُ
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وأنا أودّعُها بخفقةِ عاشقٍ
مُتلـهِّـفٍ ، وبها الفؤادُ موكِّـلُ
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هذا قليلٌ من كثيرِ محاسنٍ
"ولقد زها بظفارَ ما هو أجملُ"
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هامش:
مجاراة لقصيدة الشاعر أحمد بن هلال العبري بعنوان (بظفار ما هو أجمل)