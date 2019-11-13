د. ريم سليمان الخش| باريس

يمشي وأدمعه نهران من شكوى

لاغربَ يسمعه لاشرقه المأوى

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شيخٌ مَهيبٌ وحول العنق طائره

وبين كفيّه تلقى المنّ والسلوى

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صوتٌ من الغيب في الترحال يسمعه

لولا الضباب لأقصت حزنَه النجوى

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ياشيخ ..ياشيخ مايُبكيك فئدةٌ ...

مرّت على الجرح لكنْ دونما جدوى

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مغيّبون بلا وعيٍ بألسنةٍ

لم تأنس الوحيَ مبنيا على الفحوى:

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(فالحبُ والصدق والإحسان هيكله

والعدل والجود في أضلاعه مثوى)

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كانوا ..وكانت تلال القمح عامرة

كان الصواع لمن قد يشتهي عَطوا

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كانت وجوه خيول الحق أرغفة

تقمّرت ولنا من برِّها النشوى

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والآن أحصنة الإحسان قد لُجمت

خلف الحدود وليس السجن كالمأوى

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أما تعبتَ ؟؟ ألم تقنط بلا أُنُسٍ

من صاحب الله لم يعرف به الخِلوا

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عصاي تقوايَ أفعى الشر تلقفها

لاشيء ينقذ في الترحال كالتقوى

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أمضي غريبا ظلام الليل يرصدني

لكنْ عصايَ تهشُ البغيَ والمحوا

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برحمة الله قد هشت على ألمي

حتى تفجّر في الأعماق ما أروى

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حتى امتلأتُ وفيضُ النبع صيّرني

سربا من الطير يبغي النور والشأوا

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سبحان ربيَ أنوارٌ بلا عددٍ

بلا انتهاءٍ عليٌّ جاوزَ العلوا

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روحي جبالٌ بأمر الحق راسخةٌ

لكنها سُحبٌ في عشق من تهوى !

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بدرٌ أضاءت على الدنيا بوارقه

محمدٌ وبه عن حزننا سلوى

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هذا الحبيب أتى للجوع مائدة

قلبٌ من التمر أخلاقٌ من الحلوى

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أبو المساكين قمح الروح يقسمه

بين القلوب فيربو قمحها زهوا

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جرى زلالا بقحط الروح أنبتها

سنابل النور لا تضوي ولا تُلوى

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الحلم والعقل قنديلان من عبقٍ

في الغار ضوءهما كشفٌ على الفحوى

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مخلّص الطين من أرجاس جبلته

ومنقذ النفس من إبليس إذْ أغوى

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قد عبأ الحب كالأمطار في لغة

تسمو بها النفس بل من فيضها تروى

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يغرد القلب حبا كلّما اتقدت

ذكراه في الروح حتى أتقن الشدوا

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يامن أتانا دروسا في بساطته

وفي السماحة أهدى الُسلْم والعفوا

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يامن ترفّع عن غلّ وعن بطرٍ

فالحب في الله كان الغاية القصوى

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يارحمة الله كم أشتاق واحته

مرعى الجوارح منكوبٌ أذى أحوى

//

عذري إليك فإنّ الوقت أبعدنا

عن سدرة الحب عن أخلاقنا سهوا

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بتنا حيارى جناةً في غوايتنا

مذْ مكنَ الكبر منا النفسَ ما تهوى

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لكنْ ستمحقُ هذا الليل صحوتنا

إنّ الصحائف رغم الجهل لن تُطوى