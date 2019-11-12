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"إثراء" تنظم لقاءات ثنائية لتعزيز التبادل التجاري

زيارات ميدانية لتعريف المُصدّرين العُمانيين بطبيعة السوق المغربي

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 06:54 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

نظمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) زيارات ميدانية إلى عدد من أسواق الجملة والتجزئة المغربيّة للشركات العُمانية المشاركة في اللقاءات الثنائية والبالغ عددها ١٥ شركة عُمانية مُصدرة في قطاعات: الرخام، والبلاستيك، والإنشاءات، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، والصناعات الجلدية، وتم تعريف الشركات العمانية بطبيعة وحجم السوق المغربي قبل انطلاق اللقاءات الثنائية المباشرة مع المُصنعين والمستوردين من الجانب المغربي.

وقال حمدان بن راشد العيسائي الرئيس التنفيذي لشركة اللوتس لزيوت السيارات: اطلعنا على المنتجات المغربية في قطاع البتروكيماويات، وأتاحت لنا هذه الزيارة فرصة التعرف على المنتجات المنافسة لنا في السوق ومدى جودتها، وتعرفنا على حجم المنافسة في الجانب المغربي في حال استطعنا التصدير لهذا السوق الكبير، وذلك ما نطمح إليه خلال لقاءات الثنائية المباشرة مع الشركات المغربية. 

ومن جانبه قال غسان بن عبد الملك المزروعي، من شركة صناعة تقنية البلاستيك (تكنو): نشكر "إثراء" على تنظيم اللقاءات الثنائية، وتعرفنا خلال الزيارة الميدانية على طبيعة السوق المغربي من حيث الأسعار، وحجم الإقبال على منتجات الأنابيب ووصلات البلاستيك، وبلورنا بعض المؤشرات التي سنبني عليها في عملية التفاوض مع المستورد المغربي أو وكلاء التوزيع، ولدينا طموح كبير أن تكون هذه الزيارة مدخلا لمنتجاتنا في سوق المملكة المغربيّة والأسواق المجاورة لها.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود إثـراء في مجال تنمية الصادرات العُمانية غير النفطية في الأسواق الواعدة والتي تعدّ مملكة المغرب واحدة منها، لكونها إحدى المحطات الهامة التي يمكن من خلالها إعادة التصدير للبلدان الأفريقية المجاورة. كما تأتي هذه اللقاءات تفعيلاً للعلاقات التجارية بين البلدين ضمن اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى وتستهدف عددًا من القطاعات الواعدة لدينا والتي تتميز منتجاتها بالجودة العالية، وتنطلق اليوم اللقاءات بفندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء وسط آمال بتحقيق صفقات تجارية وعقود تصدير إلى السوق المغربي.

 

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