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"إنفينيتي Q30" بأسعار خاصة حتى 26 ديسمبر

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

"إنفينيتي Q30" بأسعار خاصة حتى 26 ديسمبر

 

مسقط – الرؤية

 

أطلقت إنفينيتي عُمان عرض السعر الخاص على الكروس أوڤر المُدمجة الفارهة إنفينيتي Q30 2 لتر "لوكس سنسوري"  Q30 2.0T LUXE SENSORY  طراز 2019، المُصممة لجيل جديد من المشترين. ولإعطاء الفرصة لعشاق الفخامة لتحقيق شغفهم بعلامة إنفينيتي، تقدم إنفينيتي عُمان سعرا خاصا على إنفينيتي Q30 حتى 26 ديسمبر.

وتوفر إنفينيتي Q30 الكروس أوڤر المُدمجة مجموعة متكاملة من التقنيات التي تعزز تجربة قيادة السيارة مع توفير السلامة القصوى لجميع الركاب. كما تقدم Q30 بيانا مرئيا جريئا من خلال تصميمها الخارجي الاستثنائي والديكورات الداخلية الرائعة. وقد تم تصميم السيارة وفق معايير صارمة لتقديم تجربة قيادة إنفينيتي المُمَيّزة التي لا تُخطئها العين.

وقال متحدّث من شركة إنفينيتي عُمان: نقدم سعرًا خاصًا لمنح المشترين المحبين للفخامة الراقية أفضل فرصة لامتلاك إنفينيتي. وقد تم تصميم الكروس أوڤر المدمجة الفارهة لتقديم تجربة القيادة التي تميز إنفينيتي بوضوح لا تخطئه العين؛ وتلعب Q30 دوراً هاماً في مواصلة دفع عجلة علامة إنفينيتي بالسلطنة. تقدم إنفينيتي Q30 بيانًا مرئيًا جريئًا من خلال التصميم الخارجي الابتكاري في مظهر السيارة والطلّة غير التقليدية وتصميم المقصورة غير المتماثل.

ويشمل العرض الترويجي الخاص على إنفينيتي Q30 سعرا خاصا، وهدايا قيّمة مضمونة، وتسجيلا مجّانيا، وضمان الشركة الصانعة، وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق.

 

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