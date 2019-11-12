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العجمي: منصة "نبراس" عنصر تمكين أساسي في الشركة

"تنمية نفط عُمان" تحصد جائزة أفضل مشروع للتحول الرقمي في "أبو ظبي الدولي للبترول"

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 06:36 م بتوقيت مسقط

"تنمية نفط عُمان" تحصد جائزة أفضل مشروع للتحول الرقمي في "أبو ظبي الدولي للبترول"

 

مسقط - الرؤية

فازتْ شركة تنمية نفط عمان وشركة إنوفاتك بجائزة مرموقة في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك"، الذي يُعد واحدا من أبرز المؤتمرات تأثيرا في صناعة النفط والغاز. وتم تصنيف المشاركة التي حملت عنوان "التحول الرقمي في إدارة الآبار والمكامن والمرافق في الشركة من خلال منصة نبراس" كأفضل مشروع للتحول الرقمي خلال العام.

وتستخدم منصة "نبراس" الرقمية لدمج جميع العمليات، وتحديد القضايا استباقيا عن طريق المراقبة القائمة على الاستثناء والتشغيل الآلي للعمليات. وأتاحت للشركة البدء في رحلة تحول في إدارة آبارها ومكامنها ومرافقها من خلال اعتماد فلسفة "ليين" للتحسين المستمر في أعمالها؛ مما أدى لتبسيط العمليات والتحول الرقمي كوسيلة للإدارة الاستباقية لأصولها.

وكان برنامج التنوع والاندماج التابع للشركة أحد المرشحين النهائيين في فئة جائزة أفضل شركة في قطاع النفط والغاز في التنوع والاندماج خلال العام، واستقطبت هذه الفئة أكثر من 600 مشاركة من أكثر من 50 دولة.

وقال المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة: نهنئ الفائزين والذين وصلوا للمراحل النهائية على إنجازاتهم الرائعة، التي أثبتت تميز الشركة على الساحة الدولية، وتظهر هذه الجوائز مدى التزامنا بتحقيق رؤيتنا بأن يشار إلينا بالبنان بما لدينا من مواهب بشرية متميزة وما نحققه من فوائد لعمان وأهلها وذوي الشأن.

وأضاف العجمي: في ظل الثورة الصناعية الرابعة، نعمل على زيادة الاستفادة من الأنظمة الرقمية، والتشغيل الآلي، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ومنصة "نبراس" التي طورتها الشركة كانت عنصر التمكين الأساسي في الشركة؛ إذ وفرت قيمة مثالية عن طريق تعزيز كفاءة الموظفين والامتثال وجودة البيانات.

واتخذ "أديبك" من "التميز في الطاقة" موضوعا، وانصبَّ تركيزه هذا العام على الحاجة لتضمين التكنولوجيا، وتشجيع نماذج الأعمال المبتكرة، ودعم الاستدامة البيئية وتعزيز القوى العاملة الموهوبة.

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